Путин: инфляция к концу года составит 5,7−5,8%

В целом проблему инфляции в России удается решать, сказал президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Он отметил, что рост ВВП России составляет 1%, и этот показатель — осознанные действия со стороны правительства и ЦБ, и всего руководства страны, связанные с таргетированием инфляции.

«В целом эту задачу удается решать, потому что была поставлена цель снизить до 6%. Но она судя по всему будет 5,7−5,8%», — добавил глава государства.

Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 15 декабря уменьшилась до 5,78% с отметки 6,12%, зафиксированной неделей ранее.

Президент России Владимир Путин в пятницу, 19 декабря, подводит итоги года. Формат мероприятия совмещенный — в одной передаче объединили прямую линию и большую пресс-конференцию.

Впервые «Прямую линию» показали в 2001 году, 24 декабря. Она проводилась каждый год, кроме 2004, 2012 и 2022 годов. В период, когда Путин занимал должность премьер-министра, мероприятие называлось «Разговор с Владимиром Путиным».

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

