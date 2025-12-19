Путин: инфляция к концу года составит 5,7−5,8%

«В целом эту задачу удается решать, потому что была поставлена цель снизить до 6%. Но она судя по всему будет 5,7−5,8%», — добавил глава государства.
Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 15 декабря уменьшилась до 5,78% с отметки 6,12%, зафиксированной неделей ранее.
Президент России Владимир Путин в пятницу, 19 декабря, подводит итоги года. Формат мероприятия совмещенный — в одной передаче объединили прямую линию и большую пресс-конференцию.
Впервые «Прямую линию» показали в 2001 году, 24 декабря. Она проводилась каждый год, кроме 2004, 2012 и 2022 годов. В период, когда Путин занимал должность премьер-министра, мероприятие называлось «Разговор с Владимиром Путиным».
