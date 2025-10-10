Ричмонд
Путин и Пашинян поспорили об объемах товарооборота России и Армении

ДУШАНБЕ, 10 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян не сошлись на саммите СНГ в оценках товарооборота двух стран. Российский лидер счел заниженной армянскую оценку объемов взаимной торговли.

Источник: РИА "Новости"

«У нас с Арменией сколько сейчас товарооборот выскочил?» — поинтересовался Путин у Пашиняна, говоря о преимуществах ЕАЭС. «В этом году уже $4 млрд», — ответил армянский премьер. «Нет, — не согласился президент РФ. — Больше».

«В прошлом году было примерно 9 млрд», — попытался исправиться Пашинян. «Больше, — поправил Путин. — В прошлом году было больше и в этом будет больше. Это очевидно просто».

По данным Москвы, взаимная торговля России и Армении в 2024 году продемонстрировала скачкообразный рост, и ее объем достиг 11,7 млрд долларов.

