Путин и Пашинян поспорили об объемах товарооборота России и Армении

«У нас с Арменией сколько сейчас товарооборот выскочил?» — поинтересовался Путин у Пашиняна, говоря о преимуществах ЕАЭС. «В этом году уже $4 млрд», — ответил армянский премьер. «Нет, — не согласился президент РФ. — Больше».
«В прошлом году было примерно 9 млрд», — попытался исправиться Пашинян. «Больше, — поправил Путин. — В прошлом году было больше и в этом будет больше. Это очевидно просто».
По данным Москвы, взаимная торговля России и Армении в 2024 году продемонстрировала скачкообразный рост, и ее объем достиг 11,7 млрд долларов.