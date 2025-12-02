Ричмонд
Путин: доход банковского сектора РФ в 2025 году ожидается в 3,2−3,5 трлн рублей

Глава государства отметил, что необходимо наращивать вклад сектора в развитие отечественной экономики.

Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Пресс-служба Президента России

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что доход российского банковского сектора в 2025 году ожидается в 3,2−3,5 трлн рублей.

«В 2022 году с около нулевым финансовым результатом отработали, то [тогда] 200 млрд была прибыль. В 2023-м она составила 3,2 трлн, в 2024-м — 3,8 трлн. По прогнозу Банка России, по итогам 2025 года банковский сектор отработает с прибылью 3,2−3,5 трлн рублей», — сказал президент на пленарной сессии 16-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

Глава государства отметил, что необходимо наращивать вклад банковского сектора в развитие отечественной экономики. «Убежден, необходимо наращивать вклад банковского сектора в развитие отечественной экономики, наших территорий и населенных пунктов, повышать отдачу, эффект для реального производства от использования кредитных ресурсов. При этом очень важно, чтобы средства банков и прибыль, сбережения граждан, компаний направлялись на воплощение бизнеса и идеи не только в мегаполисах и центрах деловой жизни, а повсеместно во всех регионах Российской Федерации», — сказал он.

Президент добавил, что каждый из субъектов РФ уже имеет региональный инвестиционный стандарт. «Также на региональном уровне запущены агентства развития. Они занимаются сопровождением инвесторов, подсказывают, как оформить земельные участки, обратиться за механизмами ее поддержки, решить инфраструктурный вопрос», — пояснил он.

