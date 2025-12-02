Путин: доход банковского сектора РФ в 2025 году ожидается в 3,2−3,5 трлн рублей

Глава государства отметил, что необходимо наращивать вклад банковского сектора в развитие отечественной экономики. «Убежден, необходимо наращивать вклад банковского сектора в развитие отечественной экономики, наших территорий и населенных пунктов, повышать отдачу, эффект для реального производства от использования кредитных ресурсов. При этом очень важно, чтобы средства банков и прибыль, сбережения граждан, компаний направлялись на воплощение бизнеса и идеи не только в мегаполисах и центрах деловой жизни, а повсеместно во всех регионах Российской Федерации», — сказал он.