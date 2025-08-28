Пугачева сохранила статус ИП в России

В октябре 2022 года Пугачева уехала с детьми в Израиль. На нее обрушился шквал критики в соцсетях. В ответ на это Пугачева назвала ненависть людей, которых она «всегда терпеть не могла», счастьем. Артистка также заявила, что недовольные ей россияне «были холопами — стали рабами». Она возвращалась на родину 3 ноября 2023 года и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.