Пугачева сохранила статус ИП в России

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Певица Алла Пугачева сохранила в России статус индивидуального предпринимателя, необходимые сведения поданы в налоговую, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
ИП Пугачева открыла в декабре 2004 года. Согласно документам, основной вид деятельности ИП — деятельность в области художественного творчества.
В октябре 2022 года Пугачева уехала с детьми в Израиль. На нее обрушился шквал критики в соцсетях. В ответ на это Пугачева назвала ненависть людей, которых она «всегда терпеть не могла», счастьем. Артистка также заявила, что недовольные ей россияне «были холопами — стали рабами». Она возвращалась на родину 3 ноября 2023 года и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.
Вместе с тем певица не закрыла в России ИП. Так, в начале августа в налоговую были поданы сведения о регистрации индивидуального предпринимателя в Социальном фонде РФ.