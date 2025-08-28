Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пугачева сохранила статус ИП в России

Пугачева сохранила статус ИП в России, который приобрела в 2004 году.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Певица Алла Пугачева сохранила в России статус индивидуального предпринимателя, необходимые сведения поданы в налоговую, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.

ИП Пугачева открыла в декабре 2004 года. Согласно документам, основной вид деятельности ИП — деятельность в области художественного творчества.

В октябре 2022 года Пугачева уехала с детьми в Израиль. На нее обрушился шквал критики в соцсетях. В ответ на это Пугачева назвала ненависть людей, которых она «всегда терпеть не могла», счастьем. Артистка также заявила, что недовольные ей россияне «были холопами — стали рабами». Она возвращалась на родину 3 ноября 2023 года и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.

Вместе с тем певица не закрыла в России ИП. Так, в начале августа в налоговую были поданы сведения о регистрации индивидуального предпринимателя в Социальном фонде РФ.

Узнать больше по теме
ИП: что это и как зарегистрировать
В 2025 году стать индивидуальным предпринимателем можно всего за один день. Однако не все до конца разбираются, что такое ИП, какие есть нюансы в его оформлении. Подробнее разбираемся в статье.
Читать дальше