Пугачева может потерять права на свой товарный знак

Согласно документам, впервые этот товарный знак зарегистрировали в 1997 году. Артистка несколько раз продлевала срок его действия, последний раз в 2016 году — до 25 апреля 2026 года.
Под товарным знаком «Алла Борисовна» в России может производиться и продаваться одежда, головные уборы, игрушки, напитки, в том числе алкогольные, табак и другая продукция. Кроме того, возможна организация путешествий и предоставление образовательных услуг.
В октябре 2022 года Пугачева уехала с детьми в Израиль. На нее обрушился шквал критики в соцсетях. В ответ на это Пугачева назвала ненависть людей, которых она «всегда терпеть не могла», счастьем. Артистка также заявила, что недовольные ей россияне «были холопами — стали рабами». Она возвращалась на родину 3 ноября 2023 года и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.