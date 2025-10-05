Птичий рынок: стоимость куриных яиц опустилась ниже двухлетнего уровня

Куриные яйца подешевели до 84 рублей. Это на 0,4% меньше, чем в 2023 году. Стабилизировать стоимость продукции позволило увеличение рентабельности производства. Кроме того, на подобную ценовую динамику оказывает влияние как рост объемов, так и сезонный фактор, разъясняют в Минсельхозе. Как изменились цены на куриные яйца — в материале «Известий».
Спуск до минимума
Стоимость куриных яиц в России опустилась ниже уровня 2023 года. Сейчас цена десятка составляет 84 рубля, что на 0,4% меньше, чем два года назад. Об этом «Известиям» рассказали в «Руспродсоюзе».
В ассоциации отметили, что для удержания цен на стабильном уровне производителям нужна уверенность в рентабельности их деятельности. Основным фактором скачка цен, фиксировавшегося ранее, стало несовпадение пиков предложения и спроса по товарному яйцу. В высокий сезон производства птицефабрики вынуждены работать в убыток.
— Основной канал сбыта — торговые сети продолжительное время проводили тендерные закупки на понижение цен, что вынуждало птицеводов реализовывать яйца по бросовым ценам ниже себестоимости, — разъяснил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
По его словам, увеличение рентабельности производства и заключение долгосрочных партнерских соглашений между торговыми сетями и поставщиками по ценам, обеспечивающим доходность, поспособствовали стабилизации стоимости продукции.
Однако сегодня наблюдавшаяся в прошлом ситуация повторяется у предприятий, не имеющих долгосрочных контрактов. На рынке при этом фиксируется избыток предложения.
— Во избежание новой нестабильности необходимы технологии длительного хранения и развитие промышленной переработки яйца в продукты с долгим сроком годности, а также инструменты для поддержания рентабельности производителей, — подчеркнул представитель «Руспродсоюза».
Закономерная динамика
На подобную ценовую динамику оказывает влияние как рост объемов производства, так и сезонный фактор, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минсельхоза. По данным на 1 октября, яйца первой категории у производителей в среднем стоят 59,7 рубля за десяток, второй категории — 44,4 рубля за аналогичное количество штук. За год они подешевели на 19,4 и 26,9% соответственно.
Между тем, по информации сервиса мониторинга цен «Ценозавр», за год (с сентября 2024-го) в федеральных и региональных торговых сетях без учета акционных предложений цены на куриные яйца снизились на 12,7%. Средняя стоимость десятка яиц категории СО, в частности, составляет 119,3 рубля (-8,5%). Цена 10 штук категории С1 снизилась на 10,2%, до 106,3 рубля. Средний ценник на десяток яиц категории С2 — 70,7 рубля (-20,5%). При этом в магазинах можно встретить предложения куда дешевле, например десяток яиц категории С1 за 50−60 рублей.
— В результате количество яиц на рынке увеличилось, а спрос на них, наоборот, снизился. А так как яйца — это товар с ограниченным сроком хранения, излишки приходится продавать по сниженным ценам, — пояснили в сервисе.
Увеличение предложения заметнее всего повлияло на цену куриных яиц, подтверждает эксперт в маркетинге и продажах, основатель маркетингового агентства OptimPro Антон Полилов. Из-за того, что продукция является скоропортящимся товаром, рынок куриных яиц превратился в рынок покупателя, где торговые сети диктуют условия производителям.
— Для всех игроков рынка было бы интереснее, чтобы излишки перепроизводства уходили на какие-то другие направления, а не приводили к банкротству предприятий. От этого бы выигрывали все, в том числе и российская экономика, — подчеркивает эксперт.
Избыток продукции имеет смысл перерабатывать в продукты длительного хранения и использования, такие как меланж или порошок, уточняет стратегический маркетолог Александр Азар. Это позволит рознице получить необходимый объем без профицита.
Среди других причин, приведших к уменьшению стоимости яиц, эксперт выделяет отложенный эффект мер по стабилизации рынка, к которым относятся наращивание объемов импорта, усиленный контроль за отраслью и стимулирование долгосрочных контрактов с сетями.
Еще один фактор, повлиявший на рынок, — удешевление кормов, отмечает сопредседатель Ассоциации участников рынка электронной коммерции по развитию селлеров на маркетплейсах Мирослав Радкевич. Именно стоимость корма составляет около 70% от себестоимости яйца. А урожай зерновых в текущем году оказался хорошим.
Сегодняшние изменения позитивны для покупателей. Они свидетельствуют о ценовой стабилизации, следующей за периодом резкого увеличения стоимости, фиксировавшегося ранее, считает независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов.
При этом важно, чтобы цена оставалась сбалансированной с учетом интересов потребителей и производителей продукции: рентабельность производства — ключевое условие для устойчивого развития отрасли, указывают в Минсельхозе.
Вопрос выживания
Впрочем, на сегодняшний день никаких угроз рынку куриных яиц не существует, убежден Александр Анфиногенов.
— Рынок куриного яйца сегодня стабилен, ключевые птицеводческие предприятия работают штатно, сокращение производства не планируется, — уверен эксперт.
В Росптицесоюзе отмечают, что производители с увеличением производства стали развивать мощности по переработке яиц, а также наращивать объемы продукции на экспорт.
По данным Росстата, за январь-август в сельхозорганизациях было произведено 26,6 млрд штук куриных яиц, что на 6,4% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Поголовье птиц, в свою очередь, по информации Анфиногенова, увеличилось с конца 2024 года на 1%.
Однако для мелких хозяйств текущие цены оказываются слишком низкими. В случае подорожания топлива, логистики или корма производители могут начать работать в ноль или даже в минус, предостерегает Мирослав Радкевич.
Текущая цена способна убрать слабых игроков с рынка, подтверждает Александр Азар. Часть фабрик уже вынуждена работать у границ рентабельности, продавая продукцию ниже себестоимости.
— Если не балансировать рынок, возможны локальные «сжатия» поголовья и обратное ускорение ценовой волны ĸ зиме, — предупреждает эксперт.
Курс на стабильность
Одним из эффективных решений для сохранения стабильного уровня цен на рынке является расширение практики долгосрочных контрактов с фиксированной формулой цены, отмечают в Минсельхозе. Это позволяет снизить риски ценовых колебаний как для производителей, так и для торговых сетей.
— При этом соблюдение условий таких контрактов должно регулироваться законом, — подчеркивают в пресс-службе, уточнив, что ведомство уже прорабатывает соответствующие предложения представителей отрасли.
Долгосрочные контракты позволят и покупателям, и продавцам зафиксировать свои риски не на 1−2 месяца, а на несколько лет, считает Антон Полилов. В этом случае цена будет снижаться за счет здоровой конкуренции при условии, что на рынке будет достаточное количество производителей. Финальная стоимость продукции при этом будет привязана к ресурсам для производства — стоимости кормов, логистики и энергии, дополняет Александр Азар.
Для обеспечения рентабельности птицеводческих предприятий сегодня в России действует комплекс мер поддержки, напоминают в Минсельхозе. В их числе — льготные краткосрочные и льготные инвестиционные кредиты.
— Кроме того, осуществляется компенсация части прямых понесенных затрат на строительство птицеводческих репродукторов первого и второго порядков яичного и мясного направлений в размере 25% от стоимости объекта, — уточняют в ведомстве.
Основная задача властей сегодня — не допустить новых стрессов для поставщиков: скачков стоимости кормов, перебоев с поставками или эпидемий среди птицы, обращает внимание Мирослав Радкевич.
— Государство может играть роль стабилизатора — страховать риски производителей, следить за рынком кормов, вовремя помогать фермерам в кризисные моменты, — полагает он.
Стоит обратить внимание и на инфраструктуру и логистику, уточняет собеседник «Известий».
— Если доставлять сырье и готовый продукт становится дороже, это неизбежно закладывается в цену. Нужно контролировать этот рынок и помогать решать задачи бизнеса, чтобы снижать издержки, — призывает эксперт.