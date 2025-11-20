Психология инвестора: почему мы совершаем импульсивные сделки и боимся рисков

Если вы торгуете часто, импульсивно, проверяете приложение 20 раз в день, с трудом отходите от монитора — это уже не про инвестиции. Это способ игнорировать внутреннюю тревожность. Люди, не справляющиеся с паузами, часто бегут в действия — в том числе финансовые. Я рекомендую задавать себе вопрос: «Какую выгоду я получаю от этого действия?» Иногда — это просто попытка забыть о стрессе. Тогда стоит работать не с рынком, а с собственным состоянием.