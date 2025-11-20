Психология инвестора: почему мы совершаем импульсивные сделки и боимся рисков

Редакция Market Power попросила Юрия Тулинова прокомментировать частые эмоциональные проблемы, с которыми сталкиваются современные инвесторы каждый день. При этом сам Юрий подчеркнул, что данный текст дает лишь общую картину, и его не следует воспринимать в качестве дидактического материала, поскольку диагностика и продуктивная психологическая работа возможна лишь при личном контакте с клиентом, который сам говорит о наличии определенных проблем и готов работать над формированием более комфортных для себя и окружающих паттернов поведения.
Почему я все время перескакиваю с одного актива на другой?
Вероятно, даже при инвестировании вы пребываете в эго-состоянии Ребенка. Он любит новизну, легко принимает риск, действует на импульсе. Такому инвестору хочется попробовать все: флоатеры, золото, недвижимость, фонды. Это не всегда плохо — гибкость важна. Кто именно принимает решение: Взрослый, спокойно оценивающий перспективу, или Ребенок, которого тянет просто «куда-то», желательно — с моментальной отдачей?
Почему я боюсь рисков и храню все в кэше?
Здесь звучит Родитель. Возможно, вы впитали установки: «брокеры обманут», «банкам нельзя доверять», «деньги любят тишину». Может сказываться чужой (в том числе травматичный) опыт: сбережения родителей в 90-х, крахи банков, дефолты по бондам. Стабильность и предсказуемость подпитывают любовь к контролю, но лишают возможности роста. Полезно не бороться с Родителем, а добавить голос Взрослого, который спросит: «А что на самом деле происходит на рынке? Какие реальные риски?».
Почему я себя корю за упущенную прибыль?
Один из частых конфликтов между эго-состояниями Родителя и Ребенка. Один говорит: «Надо было раньше», «Мог бы заработать больше», а другой оправдывается, испытывает обиду, разочарование. Самобичевание здесь не помогает. Взрослый подскажет: «Сделка была разумной на тот момент. Я не всеведущ. Это опыт».
Как справляться с убытками на рынке?
Первое — не превращать убыток в личную драму. Рынок просел — это не значит, что вы плохой инвестор или неуспешный человек. Убытки — часть игры.
Второе — искать не виноватых, а уроки. Если сделка была эмоциональной, стоит признать это. Если вы вложились слишком большим объемом, стоит скорректировать стратегию.
А еще бывает полезно поисследовать и понаблюдать, что происходило до убыточных сделок и после них (особенно если таких сделок целая череда). Возможно, некое событие вывело из равновесия — и через спекулятивную сделку хотелось «отыграться». Или после сделок есть привычка бежать к коллегам или друзьям, эмоционально рассказывать, как вновь не повезло, и получать сочувственные «поглаживания».
Как отличить инвестиции от лудомании?
Если вы торгуете часто, импульсивно, проверяете приложение 20 раз в день, с трудом отходите от монитора — это уже не про инвестиции. Это способ игнорировать внутреннюю тревожность. Люди, не справляющиеся с паузами, часто бегут в действия — в том числе финансовые. Я рекомендую задавать себе вопрос: «Какую выгоду я получаю от этого действия?» Иногда — это просто попытка забыть о стрессе. Тогда стоит работать не с рынком, а с собственным состоянием.
Как перестать каждый день проверять брокерское приложение?
Мне близка точка зрения, что человек — существо рациональное, но изюминка в том, что причинно-следственные связи далеко не всегда заметны с первого взгляда. Если я что-то делаю по многу раз в день, вероятно, у этого есть некая выгода — явная или скрытая, финансовая или психологическая. Полезно спросить: что внутри толкает меня это делать? На какой идеальный сценарий я надеюсь?
Найдите рациональное зерно в желании, осознайте эмоцию — и предложите себе альтернативу. Привычки не исчезают силой воли. Они заменяются другими, более осознанными действиями.
Как бороться с FOMO — синдромом упущенной выгоды?
Здесь уместно честно ответить себе на вопрос: «Почему мне недостаточно прибыли, которую я получил? Или дохода, который имею?» Возможно, внутри — желание доказать что-то себе или другим, приобрести дополнительную ценность за счет успешных сделок. Или привычка «стараться», которую с детства связывали с усилием, а не с результатом. Ведь если я чего-то достигну, в этот момент я перестану стараться :) А еще ценный опыт — не имея в моменте масштабных позиций, разок-другой отложить телефон, даже когда рынок бурлит. И убедиться, что ничего не случилось.
Как найти баланс между кэшем, подушкой и инвестициями?
Баланс не в арифметике, а в смыслах. Я, например, держу фокус не на том, какие бы расходы срезать, а на том, какие доходы могут их покрыть. Кто-то откладывает детям на образование в Йеле. А я спрашиваю: «А точно ли это образование им нужно?» Ценно осознавать, какую эмоциональную ценность приносят или могут принести деньги, и находить разные способы этой ценности достичь.
Можно ли быть счастливым без инвестиций?
Конечно, можно. Я знаю счастливых людей, которые не инвестируют и не копят. Но я также знаю инвесторов, которые, заработав миллионы, тем не менее несчастны. Потому что инвестиции — не путь к счастью. Счастье — это настрой, цель, выбор. Осознание, что делает меня долгосрочно счастливым, и регулярное включение этого в свою жизнь.
Об авторе.
Юрий Тулинов — финансовый аналитик, инвестор, психолог-консультант.
Имеет более 15 лет опыта работы на российском финансовом рынке.
Обладатель сертификата CFA (Chartered Financial Analyst).
Что такое транзактный анализ?
Транзактный анализ — это направление психологии, основанное Эриком Берном в США в 1960-е годы. Оно наиболее известно выделением трех эго-состояний, в которых может находиться человек:
— Ребенок — отражает детский опыт. Здесь наиболее ярко проявлены эмоции, импульсы, творчество, желание попробовать новое;
— Родитель — калька с родителей и других значимых фигур. Отсюда звучат установки, услышанные в детстве;
— Взрослый — решение ситуаций здесь и сейчас с использованием всех доступных ресурсов. Это про рациональный анализ, осознанное поведение, взвешивание «за» и «против».
Человек может свободно переходить между этими состояниями. Но иногда одно из них становится доминирующим, и это влияет в том числе на инвестиционное поведение.