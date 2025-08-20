Ричмонд
«Сильнее всех». В Финляндии сделали признание об отношениях с Россией

Торговая палата Финляндии заявила о наибольшем ущербе в ЕС от разрыва с Москвой.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Финляндия больше всех пострадала из-за прекращения экономических связей с Россией, заявил директор Центральной торговой палаты страны Юхо Ромакканиеми.

«Финляндия испытала на себе экономические последствия войны сильнее всех европейских стран. Финский экспорт и экономика были исключительно зависимы от России, и внезапное прекращение торговли сразу же отразилось на повседневной жизни компаний», — приводятся его слова на сайте торговой палаты.

По его словам, если стороны конфликта придут к компромиссу «прямо сейчас», это станет хорошей новостью для Финляндии. В этом остро нуждаются финская экономика и благосостояние, добавил он.

В понедельник глава Белого дома провел переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые страны ЕС намерены предоставить при координации с США.

В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.

Экспорт: от нефти и газа до цифровых решений
В глобальном мире перемещение товаров и услуг из одной страны в другую для продажи — это прежде всего обмен ресурсами, технологиями и культурой. Например, когда кофе из Бразилии попадает в европейские кофейни, а китайские автомобили ездят по дорогам России, мы видим, как экспорт превращает локальное в международное. В статье мы разберем, как работает экспорт, чем он отличается от импорта, как он способствует росту ВВП государств и поддержке национальных валют.
