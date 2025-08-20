«Сильнее всех». В Финляндии сделали признание об отношениях с Россией

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Финляндия больше всех пострадала из-за прекращения экономических связей с Россией, заявил директор Центральной торговой палаты страны Юхо Ромакканиеми.
«Финляндия испытала на себе экономические последствия войны сильнее всех европейских стран. Финский экспорт и экономика были исключительно зависимы от России, и внезапное прекращение торговли сразу же отразилось на повседневной жизни компаний», — приводятся его слова на сайте торговой палаты.
По его словам, если стороны конфликта придут к компромиссу «прямо сейчас», это станет хорошей новостью для Финляндии. В этом остро нуждаются финская экономика и благосостояние, добавил он.
В понедельник глава Белого дома провел переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые страны ЕС намерены предоставить при координации с США.
В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.