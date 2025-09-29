Прожиточный минимум в России составит 18 939 рублей

Ранее председатель Комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщал, что проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов поступил на рассмотрение в нижнюю палату праламента.
Как отмечал депутат, Госдума немедленно начала работу над бюджетным пакетом.
Из документа следует, что прожиточный минимум в РФ в 2026 году составит 18 939 рублей, для трудоспособного населения — 20 644 рублей.
Кроме того, отмечается, что для пенсионеров прожиточный минимум установлен в 16 288 рублей, для детей — 18 371 рублей.
На 2025 год прожиточный минимум в России составляет 17 733 рубля на душу населения, 19 329 рублей для трудоспособного населения, 15 250 рублей для пенсионеров и 17 201 рубль для детей.