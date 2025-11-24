Ричмонд
Просрочка по ипотеке в России в октябре приблизилась к 250 млрд рублей

Просроченная задолженность по ипотеке в России в октябре приблизилась к 250 миллиардам рублей, при этом доля таких ссуд остается вблизи 1% от всего портфеля, рассказали в компании «Скоринг бюро». Об этом пишет Прайм со ссылкой на РИА Новости.

Маргарита Полянская
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Максим Стулов / Ведомости

«Плохая» задолженность по жилищным кредитам выросла в октябре на 1,4%, составив 246,65 миллиарда рублей против 243,1 миллиарда месяцем ранее. Их число подросло до 83,5 тысячи ссуд против 82,2 тысячи месяцем ранее.

При этом портфель ипотечного кредитования подрос на 1,1%, достигнув максимальных за все время 22,6 триллиона рублей. Таким образом, доля «плохих» кредитов остается на уровне 1,1% от всех выданных жилищных ссуд.

Ранее в субботу агентство писало, что россияне в середине осени на фоне снижения ключевой ставки стали активнее брать кредиты на покупку жилья: общая сумма выросла почти на четверть за месяц и составила 483 миллиарда рублей. Последний раз больше было в июне 2024 года — 834 миллиарда рублей.

Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Ключевая ставка: основной инструмент денежно-кредитной политики
Развитие всех без исключения сфер экономики нашей страны и финансовое благополучие каждого ее гражданина в отдельности зависит от такого показателя, как ключевая ставка. От чего зависит ее размер, расскажем в материале с помощью эксперта.
