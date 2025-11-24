Просрочка по ипотеке в России в октябре приблизилась к 250 млрд рублей

Ранее в субботу агентство писало, что россияне в середине осени на фоне снижения ключевой ставки стали активнее брать кредиты на покупку жилья: общая сумма выросла почти на четверть за месяц и составила 483 миллиарда рублей. Последний раз больше было в июне 2024 года — 834 миллиарда рублей.