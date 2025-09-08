Прокуроры объявили предостережения более 5 тыс. компаний из-за роста цен

За январь—июнь 2025 года прокуроры дали оценку более чем 400 случаям роста цен на продукты питания, предостережения получили руководители 5,3 тыс. хозяйствующих субъектов, рассказал генеральный прокурор Игорь Краснов в интервью РБК.
Он отметил, что повышение производителями цен на базовые товары и услуги — важная проблема, которая касается каждого. «Цены на социально значимые товары, пресечение сговоров в торговле, те самые “накрутки”, все прочие злоупотребления на потребительских рынках — всегда на моем личном контроле», — сказал он.
Контроль за ценообразованием Генпрокуратура проводит совместно с правительством, Федеральной антимонопольной службой, сельхозпроизводителями и ретейлерами. В качестве примера Краснов напомнил о недавнем рекордном росте цен на картофель. «Целый комплекс проведенных мероприятий, в том числе и при участии прокуроров, позволил стабилизировать цены. Сейчас ситуация выравнивается. Стоимость картофеля заметно снизилась», — добавил он.
В 2024 году картофель в России подорожал на 92%, а в 2025-м рост цен ускорился — к концу мая овощ стал дороже еще на 55%. Причиной стало резкое сокращение посевных площадей после рекордного урожая двумя годами ранее. Из-за нехватки урожая власти решили импортировать картофель из дружественных стран. В конце мая Росстат отчитался, что рост цен на картофель практически остановился. Согласно данным статслужбы, с 26 августа по 1 сентября овощ подешевел на 6,9%.
По словам генпрокурора, в 2025 году в связи с необоснованным ростом оптово-отпускных цен на сырое молоко и сливочное масло прокуроры внесли предостережения руководителям 12 крупнейших сельхозпредприятий.
«Хочу заметить, мы не о дорогих деликатесах говорим. Дорожают картошка, яйца, молоко, масло, то есть то, без чего прожить нельзя. Но некоторые недобросовестные производители, поставщики или продавцы позволяют себе вот таким образом наживаться. Не выйдет», — заключил Игорь Краснов.