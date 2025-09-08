Прокуроры объявили предостережения более 5 тыс. компаний из-за роста цен

В 2024 году картофель в России подорожал на 92%, а в 2025-м рост цен ускорился — к концу мая овощ стал дороже еще на 55%. Причиной стало резкое сокращение посевных площадей после рекордного урожая двумя годами ранее. Из-за нехватки урожая власти решили импортировать картофель из дружественных стран. В конце мая Росстат отчитался, что рост цен на картофель практически остановился. Согласно данным статслужбы, с 26 августа по 1 сентября овощ подешевел на 6,9%.