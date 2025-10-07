Ричмонд
Прокуратура подала иск на 194 млн рублей к строителям фортификаций под Курском

Истец требует взыскать средства с АО «Корпорация развития Курской области» и ООО «Инженерный ресурс».

Источник: Freepik

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Прокуратура Курской области подала иск на 194 млн рублей к АО «Корпорация развития Курской области», которое занималось строительством фортификационных сооружений в регионе. Об этом ТАСС сообщили в Арбитражном суде Москвы.

«В суд поступило исковое заявление прокуратуры Курской области к АО “Корпорация развития Курской области” и ООО “Инженерный ресурс”. Истец требует взыскать с ответчиков солидарно 194 млн 750 тыс. рублей», — сообщили в суде, не уточнив иных деталей иска.

Дело бывших руководителей АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина, Дмитрия Спиридонова, Игоря Грабина и Андрея Воловикова, обвиняемых в растрате при строительстве фортификаций, поступило в Ленинский районный суд города Курска. По версии следствия, сумма хищения составляет 152 млн рублей.

Согласно материалам дела, обвиняемые организовали хищение бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений в приграничных районах Курской области. Преступная схема предполагала заключение фиктивных договоров с подконтрольными юридическими лицами, которые не выполняли работы, добавили в суде.

В отношении Лукина, Спиридонова, Грабина и Воловикова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

