Производитель лекарств на травах от ВИЧ из КНДР решил выйти в Россию

The Guardian передавала, что Северная Корея активно рекламировала «Кымдан-2» еще в середине 2010-х, не представив доказательств эффективности средства. Препарат, созданный в 1996 году, применялся в КНДР во время вспышек птичьего гриппа 2006 и 2013 годов. Страна испытывает трудности с борьбой с такими заболеваниями, как туберкулез, а одной из наиболее распространенных причин смерти являются респираторные инфекции, писало издание со ссылкой на данные ВОЗ.