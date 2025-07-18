Прогноз по году: рынок ожидает очередного снижения ключевой до 18%

ЦБ может снизить ключевую ставку до 18%, следует из консенсус-прогноза «Известий». На это намекают позитивные сигналы Банка России. Рост цен также сократился — уровень сезонной инфляции составил 4% в июне, однако ЦБ важно убедиться в устойчивости этого тренда. Если регулятор опустит ключевую на 2 п.п., то стоимость кредитов может снизиться, а экономика получит толчок к росту. Что будет с доходностью по депозитам — в материале «Известий».
Снизит ли ЦБ ключевую ставку в июле
Банк России на заседании 25 июля снизит ключевую ставку на 2 п.п., до 18%, считают опрошенные «Известиями» игроки рынка. На это указали 11 из 15 аналитиков.
На прошлом заседании 6 июня после снижения «ключа» на 1 п.п., до 20%, произошел перелом цикла ужесточения денежно-кредитной политики, который начался еще в 2023 году. До этого последний раз регулятор принимал решение о снижении ставки три года назад — в 2022-м.
В пользу снижения ставки до 18% говорит продолжающееся с прошлого заседания ЦБ замедление инфляции, считает руководитель аналитического управления Банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Динамика совокупного кредитования замедлилась к прогнозным значениям регулятора, темпы роста денежной массы также нормализуются.
Еще одна причина, почему ЦБ может опустить ключевую, — это замедление роста цен. Уровень сезонно сглаженной инфляции в июне приблизился к цели ЦБ в 4%, добавил старший аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. Сохраняется и крепкий курс рубля.
Снижения ставки на 2 п.п. также ожидают в банке «Зенит», Совкомбанке, ПСБ, ОТП Банке, «Абсолюте» и Газпромбанке.
Однако в банках «МТС» и «Русский стандарт» считают наиболее вероятным сценарием смягчение денежно-кредитной политики не более чем на 1 п.п.
— Всё еще высокие проинфляционные риски, геополитическая напряженность, а также вероятность новых санкций не дают ЦБ аргументов для более резкого шага в снижении ставки, — считает директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.
Аналогичного решения от регулятора ожидает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Артем Люкшин. По его словам, несмотря на то что инфляция уже третий месяц замедляется, ее годовой уровень еще далек от установленного таргета ЦБ (на июнь он составляет 9,4%), плюс на рынке труда сохраняются низкая безработица (на май, по данным Росстата, 2,2%) и дефицит кадров.
Есть вероятность, что регулятор снизит ставку до 18% в два шага — по 1 п.п. на заседаниях в июле и сентябре, ожидает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.
Ставки по депозитам снизятся вслед за ключевой, а затем с временным лагом примерно в месяц — и по кредитам, считает заместитель председателя правления Абсолют Банка Антон Павлов. Это приведет к росту выдач прежде всего в сегменте потребительского кредитования, добавил он.
К концу 2025-го эксперты прогнозируют ключевую на уровне от 16 до 14%. В этом сценарии ставки по депозитам к декабрю также могут дополнительно снизиться.
Что будет с инфляцией в России
Продолжение снижения ключевой ставки даст сигнал о том, что денежно-кредитная политика смягчается — это будет увеличивать деловую активность, допустил Артем Люшкин из РЭУ им. Г. В. Плеханова. По его оценкам, снижающаяся ставка будет приводить к ослаблению курса рубля по отношению к мировым валютам.
Кроме того, в ближайшие недели после 25 июля доходность по депозитам уйдет в район 16%, ожидает Михаил Васильев из Совкомбанка.
Однако пока рынок не убедится в том, что ЦБ полноценно перешел к циклу смягчения процентной политики, уверенности в снижении ставок по кредитам нет, заявил Юрий Кравченко из «Велес Капитала». Более того, в силе остаются риски повышения ключевой ставки, пусть даже гипотетические. Но это возможно только в случае резких изменений в экономике.
Снижение ключевой ставки будет стимулировать рост ВВП, уверен доцент кафедры национальной экономики Президентской академии Владимир Любецкий. Однако надо исходить из того, что темпы роста экономики и так находятся выше среднесрочного тренда, то есть российская экономика перегрета. Сейчас необходим период охлаждения, поэтому темпы экономического роста в среднесрочной перспективе будут снижаться, ожидает эксперт.
Сезонно скорректированная инфляция с марта к июльскому заседанию снизилась до 4,9% после 6,8%, которые были на июньском заседании, обратил внимание главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Он ожидает замедления роста цен к концу года до 5,6%.
Пока сдерживающими факторами более глубокого снижения ставки остаются высокие годовые показатели инфляции, превышающие 9%, указал Артем Люкшин из РЭУ им. Г. В. Плеханова. С учетом нынешних действующих факторов при оптимистичном сценарии уровень годовой инфляции останется в пределах 9−10%, спрогнозировал он.
Сейчас на инфляцию значительно влияет сезонный фактор, когда цены на плодоовощную продукцию снижаются, пояснил заместитель председателя правления Абсолют Банка Антон Павлов. Эффект от снижения цен на эту категорию товаров будет присутствовать в августе и даже сентябре, добавил он.