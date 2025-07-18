Прогноз по году: рынок ожидает очередного снижения ключевой до 18%

ЦБ может снизить ключевую ставку до 18%, следует из консенсус-прогноза «Известий». На это намекают позитивные сигналы Банка России. Рост цен также сократился — уровень сезонной инфляции составил 4% в июне, однако ЦБ важно убедиться в устойчивости этого тренда. Если регулятор опустит ключевую на 2 п.п., то стоимость кредитов может снизиться, а экономика получит толчок к росту. Что будет с доходностью по депозитам — в материале «Известий».