Юрист сообщил, когда можно обратиться за пенсией до пенсионного возраста

Для получения страховой пенсии по старости необходимо достичь установленного пенсионного возраста, который в 2026 году составит 59 лет для женщин и 64 года для мужчин.
«А вот право на пенсионные накопления, согласно закону “О накопительной пенсии”, возникает раньше — в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин», — отметил Виноградов.
Чтобы оформить выплату, предпенсионеру следует подать заявление непосредственно в Социальный фонд России. Перед этим рекомендуется изучить актуальную выписку из индивидуального лицевого счета через личный кабинет на портале госуслуг или на сайте СФР, где детальная информация о состоянии пенсионных накоплений отражена в разделах 3 и 4.
Подать заявление можно через электронные сервисы, при личном визите в Фонд или через МФЦ. Стандартный срок рассмотрения полного пакета документов составляет 10 рабочих дней, а при положительном решении средства поступят на указанный банковский счет в течение следующего месяца.
«Закон предусматривает для предпенсионеров три варианта получения пенсионных накоплений, каждый из которых имеет свои особенности и условия применения», — сообщил профессор ВШЭ.
Первый вариант — единовременная выплата всей суммы. Она доступна, если рассчитанный размер ежемесячной накопительной пенсии не превышает 10% от прожиточного минимума пенсионера. Согласно проекту бюджета, в 2026 году при прожиточном минимуме в 16 288 рублей максимальный размер такой выплаты составит 1 628 рублей 80 копеек.
Второй вариант — срочная пенсионная выплата, которая назначается на период не менее 10 лет по выбору гражданина. Этот формат особенно подходит тем, кто формировал накопления за счет добровольных взносов или материнского капитала.
Третий вариант — пожизненная накопительная пенсия, выплачиваемая ежемесячно. Она назначается по умолчанию, если размер накоплений превышает порог для единовременной выплаты, а гражданин не выбирает срочный формат.
Выбор конкретного способа зависит не только от предпочтений человека, но и от объективных параметров — размера накопленной суммы и источников ее формирования. Лица, имеющие право на досрочную страховую пенсию, могут получить накопления одновременно с выходом на льготную пенсию, сохраняя возможность выбора способа выплаты.
По словам Виноградова, безработный предпенсионер, который в течение двух лет не может найти работу с помощью центра занятости, также может оформить досрочную пенсию. Важно понимать, что в этом случае пенсия назначается не автоматически, а только по предложению центра занятости и при строгом соблюдении ряда условий. Ее расчет носит индивидуальный характер и зависит от общего страхового стажа, возраста заявителя, накопленных пенсионных коэффициентов, а для отдельных категорий — от особых условий труда.
После достижения общеустановленного пенсионного возраста, который в 2026 году составит 59 лет для женщин и 64 года для мужчин, граждане при наличии необходимого стажа и пенсионных баллов вправе оформить страховую пенсию по старости. Примечательно, что с 2026 года подавать заявление в СФР для ее оформления уже не потребуется, так как этот процесс будет происходить автоматически.
