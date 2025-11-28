Юрист сообщил, когда можно обратиться за пенсией до пенсионного возраста

По словам Виноградова, безработный предпенсионер, который в течение двух лет не может найти работу с помощью центра занятости, также может оформить досрочную пенсию. Важно понимать, что в этом случае пенсия назначается не автоматически, а только по предложению центра занятости и при строгом соблюдении ряда условий. Ее расчет носит индивидуальный характер и зависит от общего страхового стажа, возраста заявителя, накопленных пенсионных коэффициентов, а для отдельных категорий — от особых условий труда.