Продолжить роды: в РФ предложили резко увеличить декретные

В России предложили для роста рождаемости резко увеличить декретные. В июле президент заявил, что действующих мер поддержки семей недостаточно для преодоления демографического спада. Сейчас родитель получает пособие в размере 40% от своего среднего заработка. Выплату стоит повысить до 60% после рождения второго ребенка и до 80% при рождении третьего, а также убрать верхнюю планку в 69 тыс., говорится в научном журнале РАН (с ним ознакомились «Известия»). Среди других инициатив — стимулировать работодателей вводить гибкий график для родителей. Сколько на это может потребоваться бюджетных средств — в материале «Известий».
Как предлагают изменить выплаты за рождение второго и третьего ребенка
Для повышения рождаемости в России необходимо повысить декретные выплаты, об этом сказано в статье научного журнала «Проблемы прогнозирования» за авторством старшего научного сотрудника ИНП РАН Александра Ларионова. Пособия должны компенсировать потери в доходе, который женщина могла бы получать в случае продолжения работы, считает он.
Сейчас размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 года составляет 40% от среднего заработка. При этом сумма не может быть меньше 9 тыс. рублей и больше 69 тыс. рублей.
При рождении второго ребенка ее стоит поднять до 60% от среднего дохода родителя и выплачивать 2,5 года вместо полутора, говорится в предложении. А после появления третьего ребенка — увеличить до 80% и продлить до трех лет. Также Александр Ларионов призвал убрать максимальную планку пособия. А платежи при рождении четвертого и последующих детей можно индексировать с позиции выплат по многодетности, отмечает эксперт.
Среди других мер для повышения рождаемости: налоговые льготы для работодателей, которые обеспечат перевод родителей на гибкий график, выдача жилищных сертификатов или передача квартир, находящихся в собственности государства. А также развитие яслей и введение в перечень обязательных университетских курсов дисциплины «Демография».
В июле Владимир Путин заявил, что действующих мер поддержки семей недостаточно для преодоления демографического спада. Согласно докладу ВЦИОМ, в 2024-м в России родилось немногим более 1,22 млн детей. Это на 3,4% меньше, чем в предыдущем году. Показатель снижается последние девять лет.
Президент поручил правительству проанализировать эффективность программ повышения рождаемости и представить предложения по дополнительным мерам.
Поможет ли рост выплат увеличению рождаемости
При резком повышении выплат может потребоваться увеличение и тарифов страховых взносов (если в бюджете Соцфонда не будет хватать денег). Однако сейчас это не представляется возможным, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
В свою очередь, продление срока оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком было бы полезно и очень востребовано у россиян, уверен эксперт.
Часто молодые мамы вынуждены досрочно прекращать отпуск и выходить на работу из-за финансовой нестабильности, отметила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.
— Хорошим подспорьем может стать институт социальных работников, которые помогали бы с маленькими детьми в случае необходимости, ведь, согласно данным Росстата, отцы посвящают уходу за ребенком в три раза меньше времени, чем матери, — сказала она. Важный аспект также — это развитие инфраструктуры яслей, считает, в свою очередь, доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
Хотя одних финансовых мер зачастую недостаточно, нельзя отрицать, что, например, введение материнского капитала дало ощутимый эффект, особенно на уровне регионов, отметил директор Северо-Кавказского института — филиала Президентской академии Азамат Тлисов. Так, коэффициент суммарной рождаемости вырос с 1,3 ребенка на женщину в 2006-м до 1,5 в 2019-м за счет вторых и последующих детей. Всего же за время действия программы в стране появилось на свет на 2−2,5 млн больше малышей, чем ожидалось.
— Однако сейчас назрел вопрос о пересмотре и усилении действующих мер. Их эффективность постепенно снижается, становится особенно актуальной задача по обеспечению стабильного дохода семьи на время ухода за ребенком. Особенно это касается женщин, которые временно выпадают из трудовой деятельности. Резкое снижение семейных доходов в этот период становится фактором, заставляющим семьи откладывать рождение следующего ребенка, — добавил Азамат Тлисов.
Предложение повысить размер выплат эксперт назвал разумным подходом. Учитывая, что к моменту рождения третьего ребенка у матери, как правило, уже есть профессиональный и карьерный опыт, она не хочет терять достигнутый уровень доходов и квалификации.
По словам Азамата Тлисова, еще одно важное направление — улучшение жилищных условий для многодетных семей. Это может включать в себя снижение процентных ставок по ипотеке, беспроцентные ссуды или предоставление недвижимости по договорам соцнайма с возможностью последующего выкупа. Существенным стимулом также может стать обеспечение минимального стандарта площади на одного члена семьи — это позволит создать базовые условия для комфортной жизни, заключил он.
В России могут дифференцировать ставки по семейной ипотеке — в зависимости от региона, населенного пункта и количества детей. Эта рекомендация Минфину и Минстрою содержится в постановлении, принятом на пленарном заседании Госдумы в конце июля. Детали пока обсуждают, но ожидается, что окончательное решение будет принято до конца этого года. По некоторым оценкам, ставка может снизиться вплоть до 2%.
Реализация таких инициатив потребует дополнительных бюджетных расходов, отметил Азамат Тлисов. Например, для воплощения одного из ключевых предложений РАН — повышения выплат и увеличения срока их получения — в зависимости от спроса может потребоваться от 5 до 15 млрд рублей в первые 18 месяцев, оценил независимый эксперт Андрей Бархота. А далее — от 20 до 30 млрд ежегодно с учетом растущего интереса к программе.
Игорь Балынин представил другие расчеты: например, если срок выплат будет больше на шесть месяцев, то на это потребуется дополнительно выделить из бюджета около 70−80 млрд рублей в год. В то же время дефицит федеральной казны за июль увеличился на 1,2 трлн. По итогам семи месяцев он составил 4,9 трлн рублей (2,2% ВВП), превысив запланированный на весь год показатель (3,8 трлн).
Необходимая сумма относительно невелика. Она сопоставима с трансферами из федерального бюджета в региональный для покрытия дефицита, подчеркнул Андрей Бархота. Кроме того, по словам Азамата Тлисова, это важно для страны и устойчивости ее экономики.