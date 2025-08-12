Продолжить роды: в РФ предложили резко увеличить декретные

В России предложили для роста рождаемости резко увеличить декретные. В июле президент заявил, что действующих мер поддержки семей недостаточно для преодоления демографического спада. Сейчас родитель получает пособие в размере 40% от своего среднего заработка. Выплату стоит повысить до 60% после рождения второго ребенка и до 80% при рождении третьего, а также убрать верхнюю планку в 69 тыс., говорится в научном журнале РАН (с ним ознакомились «Известия»). Среди других инициатив — стимулировать работодателей вводить гибкий график для родителей. Сколько на это может потребоваться бюджетных средств — в материале «Известий».