Продлевать будете: автоматическое списание денег за подписки отменяют

Годами пользователи жаловались, что их подписки активируются «по умолчанию» после пробного периода, а попытка их отменить превращается в квест с множеством скрытых шагов. Иногда ситуацию не спасало даже удаление приложения: деньги продолжали регулярно списываться с деактивированного счета. К регуляторам стекались сотни жалоб, а в соцсети — истории людей, у которых ежемесячно «уходили» небольшие суммы без их ведома. В ситуацию вмешались власти, закрепив указом главы государства с 1 марта 2026 года правило: если пользователь сказал онлайн-сервису «нет» — деньги списываться не будут. Изменения были внесены в статью 16 Закона РФ «О защите прав потребителей».