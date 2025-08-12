Продажи красной икры в России упали на 22%

«Действительно продажи красной икры в сетевой мультипродуктовой рознице сокращаются. На это есть несколько причин. Первая — двадцатилетний период высоких уловов тихоокеанских лососей, а из них производится свыше 90% общего объема красной икры в стране, завершился. По сравнению с 2023 годом вылов в 2024 году рухнул в три раза, это привело и к соразмерному снижению выпуска икры. По прогнозам ученых, в ближайшие пять-шесть лет ждать рекордных уловов не стоит, а значит, резкого роста предложения не произойдет», — пояснил «Известиям» президент ВАРПЭ Герман Зверев.