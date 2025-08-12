Продажи красной икры в России упали на 22%

«С апреля 2024 года по март 2025 года все категории “икорной” полки показали рост, исключением стала лишь красная икра, продажи которой в натуральном выражении снизились на 21,9%. Но она по-прежнему занимает свыше трети “икорной корзины”, оставаясь товаром-лидером», — говорится в исследовании.
Отмечается, что «красная», формирует 68,4% «икорного чека» в российском ретейле. При этом, например, на икру трески приходится 7,2% денежных продаж, минтая — 6,3%, сельди — 5,8%, осетровую (черную) — 4,6%.
«Действительно продажи красной икры в сетевой мультипродуктовой рознице сокращаются. На это есть несколько причин. Первая — двадцатилетний период высоких уловов тихоокеанских лососей, а из них производится свыше 90% общего объема красной икры в стране, завершился. По сравнению с 2023 годом вылов в 2024 году рухнул в три раза, это привело и к соразмерному снижению выпуска икры. По прогнозам ученых, в ближайшие пять-шесть лет ждать рекордных уловов не стоит, а значит, резкого роста предложения не произойдет», — пояснил «Известиям» президент ВАРПЭ Герман Зверев.
По его словам, вторая причина — изменение каналов дистрибуции: онлайн-площадки, причем как крупные маркетплейсы, так и онлайн-магазины производителей/трейдеров и нишевые «рыбные» бутики, стали значимым каналом продаж красной икры.
Еще одна причина сокращения продаж, по мнению Зверева, кроется в трансформации клиентского опыта: потребитель всё чаще покупает в традиционной рознице икру мелкой фасовки, в жестяных или стеклянных банках, в качестве подарка или для удовлетворения своей потребности в «гастрономических радостях» без ущерба бюджету.
«За более весомой покупкой россияне идут на рынки, в специализированные магазины или в онлайн, где более широкий выбор и по качеству, и по цене. Сегментация спроса на красную икру и каналов поставки на рынки продолжится, но она не приведет к существенному снижению популярности этого продукта. Красная икра вшита в кулинарный код России и сохранит свое место главной закуски на праздничном столе», — полагает представитель бизнеса.
В свою очередь, директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов отметил, что с осени по декабрь 2024 года красная икра в рознице подорожала в среднем на 66%. По его мнению, такое повышение цены, естественно, негативно сказалось на продажах, потому что потребитель еще может воспринимать повышение в 20−30%, но когда речь идет о 60−70%, то он начинает активно отказываться от продукта.
