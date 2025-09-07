Продажа «облигаций Дэвида Боуи» приносит миллиарды долларов

Ведущие рейтинговые агентства S&P, Fitch и Moody’s уже присваивают кредитные рейтинги этим облигациям, чтобы инвесторы могли лучше ориентироваться в уровнях риска по ним. «Когда мы делали наш первый выпуск таких облигаций в 2022 году, только одно рейтинговое агентство присваивало им рейтинг, — цитирует FT Боба Валентайна, который руководит рекорд-лейблом Concord в Нэшвилле (штат Теннесси, США).— Теперь, спустя почти четыре года, мы продолжаем этим заниматься, и многие инвесторы понимают, что это безопасно».