Продавцы стали использовать ностальгию россиян по 90-м в своих целях

Производители используют в своих целях не только ностальгию россиян по 90-м, но и их растущий интерес к различным брендам, пользовавшимся большим спросом в советские времена. Одним из примеров подобной маркетинговой стратегии является возобновление выпуска «Уралов». В начале 2023 года стало известно о планах пермского завода «Форвард» создать модель на основе культовых в СССР велосипедов, но с использованием новых технологий. Еще одним примером можно считать ребрендинг мотоциклов с коляской Ural. До недавнего времени сборкой этих мотоциклов занимались на Ирбитском мотоциклетном заводе, однако из-за санкций производство моноприводной техники пришлось перенести в Казахстан.