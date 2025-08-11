Продавцы стали использовать ностальгию россиян по 90-м в своих целях

Ностальгию россиян по ушедшей эпохе конца прошлого века активно используют не только производители одежды, но и ряд других предприятий. По данным издания, полки и витрины магазинов активно осваивают, в частности, велосипеды «Кама», пиво Балтика № 3 по рецепту 1992-го и чай «Беседа», пользующийся большой популярностью в стране в первые годы после распада СССР.
При помощи выставления узнаваемых в прошлом брендов производители стремятся привлечь внимание и нарастить продажи своей продукции в России. Независимый консультант поставщиков торговых сетей Михаил Лачугин назвал подобный тренд логичным на фоне выхода на внутренний рынок платежеспособного поколения, молодость представителей которого пришлась именно на 1990-е.
Однако пока остается неясным, насколько успешной может оказаться новая стратегия производителей, отмечает аналитик. Все дело в разнице ассортиментов продукции. Некоторая продукция, которая была широко представлена на полках российских магазинов в конце 90-х, за прошедшие несколько десятилетий во многом утратила актуальность. Спрос на них сейчас, по мнению эксперта, будет высоким только у совсем заядлых ценителей той эпохи. «Эти продукты могут быть в ассортименте, но брендами-лидерами они вряд ли станут», — резюмировал Лачугин.
Подобный тренд, по мнению эксперта, в большей степени говорит об исчерпании фантазии маркетологов, нежели о высоком уровне их креативности. Схожего взгляда придерживается и партнер брендингового агентства Depot Алексей Андреев. Он отмечает, что в настоящее время маркетологам сложно придумать что-но новое для привлечения покупателей, так как большинство эффектных названий и логотипов уже заняты. На этом фоне возврат в 90-е выглядит вполне логичным. «И это не связано с величием бренда в прошлом», — заключил Андреев.
Производители используют в своих целях не только ностальгию россиян по 90-м, но и их растущий интерес к различным брендам, пользовавшимся большим спросом в советские времена. Одним из примеров подобной маркетинговой стратегии является возобновление выпуска «Уралов». В начале 2023 года стало известно о планах пермского завода «Форвард» создать модель на основе культовых в СССР велосипедов, но с использованием новых технологий. Еще одним примером можно считать ребрендинг мотоциклов с коляской Ural. До недавнего времени сборкой этих мотоциклов занимались на Ирбитском мотоциклетном заводе, однако из-за санкций производство моноприводной техники пришлось перенести в Казахстан.