Проценты под давлением: рынок микрозаймов ждут жесткие перемены

Осенью в Госдуму будет внесен законопроект о снижении максимальной переплаты по микрозаймам со 130 до 100% годовых, об этом рассказали «Известиям» в аппарате комитета ГД по финансовому рынку. Меры обещают защитить заемщиков, но участники рынка предупреждают: последствия могут оказаться противоречивыми. Проект закона призван ограничить рост долговой нагрузки и помочь решить проблему так называемой долговой спирали. Однако обсуждение документа вызывает оживлённую дискуссию: эксперты расходятся во мнениях, насколько новые правила действительно помогут гражданам и как они отразятся на легальном рынке микрофинансовых организаций (МФО). Подробности — в статье «Известий».