Проценты под давлением: рынок микрозаймов ждут жесткие перемены

Осенью в Госдуму будет внесен законопроект о снижении максимальной переплаты по микрозаймам со 130 до 100% годовых, об этом рассказали «Известиям» в аппарате комитета ГД по финансовому рынку. Меры обещают защитить заемщиков, но участники рынка предупреждают: последствия могут оказаться противоречивыми. Проект закона призван ограничить рост долговой нагрузки и помочь решить проблему так называемой долговой спирали. Однако обсуждение документа вызывает оживлённую дискуссию: эксперты расходятся во мнениях, насколько новые правила действительно помогут гражданам и как они отразятся на легальном рынке микрофинансовых организаций (МФО). Подробности — в статье «Известий».
Новая планка: 100% вместо 130
Сейчас люди, берущие микрозаймы, могут переплатить по процентам и штрафам до 130% от суммы займа. Новая инициатива парламентариев призвана оградить граждан от завышенных процентных ставок и предотвратить попадание в долговую спираль.
— Законопроект предполагает меры для предотвращения высокой закредитованности граждан. Ни одна из этих мер не будет выталкивать МФО или заемщиков в теневой сегмент, — сказал «Известиям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Он пояснил, что ограничение радикально на рынок не повлияет: организации смогут адаптировать сроки или ставки, пользуясь снижением стоимости фондирования. Важным новшеством станут также обязательные паузы между займами и лимит на количество дорогих кредитов. С 2027 года каждый заемщик сможет взять лишь один микрозаем с полной стоимостью кредита выше 100% годовых, отметил депутат.
Регулятор в целом поддерживает новые ограничения и делает акцент на борьбе с агрессивными практиками.
По данным Банка России, у отдельных компаний до 70% портфеля формируется за счет перекредитования клиентов — когда старые долги гасятся новыми. «Вводимые ограничения не позволят этим компаниям продолжать такую политику. Если они не перестроятся, им придется покинуть рынок», — подчеркивают в пресс-службе ЦБ.
Ведомство признает: часть игроков может уйти в тень, но параллельно усиливаются меры по контролю нелегального кредитования, а список «черных» фирм регулярно обновляется.
Сторонники ограничений уверены, что норма прежде всего защищает малообеспеченные слои населения.
— На мой взгляд, снижение предельного размера долга, в особенности по микрозаймам, положительно скажется на социально уязвимой группе граждан, — говорит финансовый уполномоченный РФ Светлана Максимова.
По ее словам, для достижения эффекта необходимо информировать заемщиков о праве на обращение к финансовому омбудсмену, который помогает вернуть переплаты и отстоять свои права.
Максимова отмечает, что число обращений граждан по поводу МФО растет: в первой половине 2025 года их количество утроилось по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем на фоне общего объема их число всё еще незначительно, что указывает на низкую осведомленность клиентов.
Банковское сообщество: осторожный оптимизм
Крупные игроки финансового сектора считают, что эффект от нововведения проявится не сразу.
— Эффект от предложенного регулирования можно будет оценить только после начала применения новых норм. Но мы полагаем, что планируемые изменения не станут фактором роста теневого рынка. С большой долей уверенности можно спрогнозировать снижение закредитованности населения, — заявил начальник правового управления Ассоциации банков России Александр Абрамов.
Он добавил, что без параллельного повышения финансовой грамотности меры регулирования не будут работать в полной мере.
Голос микрофинансового бизнеса
Однако внутри отрасли звучит критика. В СРО «МиР» считают, что новый закон избыточен, ведь у регулятора уже есть инструменты контроля долговой нагрузки. «Потребность в заемных средствах велика, и мы видим риски перетока клиентов к нелегальным кредиторам», — заявили в организации. При этом в легальном сегменте действительно снижается просрочка: показатель NPL 90+ достиг минимума за последние кварталы.
Схожую позицию высказывает и Национальная ассоциация участников микрофинансового рынка (НАУМИР):
— Это ускорит исход некоторых МФО с рынка и усилит тенденцию к росту теневого кредитования. Значительное количество заемщиков готовы пользоваться услугами нелегалов при ценовой разнице всего в 7%.
Аналитики: рынок не рухнет, но сократится
Однако в целом эксперты финансового сектора не ожидают катастрофы.
— В ближайшие два года рынок маржинальных микрозаймов и так будет сжиматься под действием подхода «один заем в одни руки». Поэтому снижение переплаты до 100% не приведет к уходу игроков с рынка. Ограничение скорее снизит маржинальность продуктов на срок от 6 до 12 месяцев, — отмечает аналитик агентства «Эксперт РА» Вадим Крапп.
По его словам, заемщики действительно будут платить меньше, но компании компенсируют это дополнительными услугами, что оставляет риски роста долговой нагрузки.
Ряд экспертов указывают, что ограничение процентов само по себе не решит корневых проблем.
«Снижение максимальной планки до 100% может привести к уходу части МФО и усилению нелегального сегмента. Но вместе с тем оно способно сократить переплаты и предотвратить тяжелые долговые ловушки», — считает доцент МФЮА Татьяна Фурсова.
Отдельный пункт дискуссии связан с поведением самих заемщиков.
— При любых ужесточениях найдутся МФО, которым бизнес станет невыгоден. Часть клиентов уйдет в тень. Но настоящая проблема в том, что население не ведет учет расходов: 61% ограничивается «тетрадкой» или «в уме». Пока это не изменится, запреты не помогут, — отмечает генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности (при ЦБ) Эльман Мехтиев.
Он добавляет, что государство стимулирует реструктуризацию долгов и даже упрощенное банкротство, однако без участия самих граждан результаты будут ограниченны.
Главные угрозы
Общественные активисты напоминают: самым слабым звеном остаются нелегальные кредиторы.
— Какой бы ни была максимальная планка, практика показывает: исключенные из реестра МФО продолжают работать, но без надзора и правил. Сверхзакредитованные граждане всё равно ищут деньги и попадают к нелегальным кредиторам. Штрафы по КоАП — смехотворны, уголовной ответственности нет, — подчеркивает эксперт проекта «За права заемщиков» Александра Пожарская.
По ее словам, именно серый рынок наносит ущерб бюджету и лишает заемщиков возможности оспаривать кабальные условия.
Проблему доступности кредитов для малоимущих подтверждают и академические эксперты.
Петр Щербаченко, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, напомнил:
— Многие обращаются к МФО из-за отсутствия доступа к банковским кредитам. Ограничения процентов сами по себе не решают задачи. Необходимо развивать господдержку, субсидированные продукты и массовые программы финансового просвещения.
По данным ЦБ, в первом квартале 2025 года совокупный портфель микрозаймов достиг 683 млрд рублей, но выдачи впервые за три года снизились. При этом растет доля онлайн‑продуктов и POS‑займов на маркетплейсах, что меняет структуру рынка.