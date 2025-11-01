Проблемы с Telegram и WhatsApp. Что будет с рекламным рынком

В зависимости от того, по какому сценарию могут быть ограничены Telegram и WhatsApp, последствия для рекламного рынка будут принципиально разными по масштабу и характеру, утверждает управляющий директор по цифровому развитию группы компаний «Игроник» Александр Солонин. В случае, если дойдет до того, что из признают экстремистскими, то любая легальная рекламная активность на этих площадках станет невозможной. Для компаний это означает не только запрет на размещение, но и серьезные юридические риски — как для брендов, так и для агентств, выступающих посредниками, отмечает Солонин. «По сути, рекламная экосистема мессенджеров в России обнулится: прямые размещения исчезнут, а использование площадки в маркетинговых целях станет незаконным. Это повторит ситуацию с продуктами Meta, где реклама формально запрещена и бюджеты были полностью перераспределены на разрешенные отечественные и нейтральные платформы», — говорит представитель «Игроника».