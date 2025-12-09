Проблема не в цене: Бензин в России в моменте стал дороже, чем в США

В США цены на бензин зависят от множества факторов, в первую очередь от котировок нефти и спроса на топливо. Баррель сейчас относительно дешев, а спрос в США стагнирует. Отсюда и снижение цен. В 2022 году, когда было наоборот, российский аналог бензина АИ-92 в среднем стоил в Америке 102 рубля за литр (если по сегодняшнему курсу). Причем как и в России, цена топлива в США сильно разнится по регионам. Но у нас из-за специфики организации рынка спред составляет 10−30%, а в США доходит до 90% — самый дешевый бензин сейчас в Оклахоме (48 рублей за литр аналога нашего АИ-92), а дорогой — в Калифорнии (90 рублей).