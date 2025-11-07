Пришли на поправку: максимальный размер больничного превысит 8 тыс. в день

Максимальную выплату по больничному за день в ближайшие годы повысят более чем в 1,5 раза — с нынешних 5,7 тыс. до 8,5 тыс. в 2028-м, сообщили «Известиям» в Соцфонде. В 2026-м и 2027-м лимит составит 6,8 тыс. и почти 8 тыс. рублей соответственно. Рост связан с увеличением зарплат и предельной базы по страховым взносам. Размер пособия рассчитывается индивидуально по стажу и доходу. Максимальные суммы получат работники с заработком от 230−260 тыс. рублей в месяц и опытом более восьми лет. Сколько стоит болеть дома и почему россияне всё реже оформляют листки нетрудоспособности — в материале «Известий».