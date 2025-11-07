Пришли на поправку: максимальный размер больничного превысит 8 тыс. в день

Максимальную выплату по больничному за день в ближайшие годы повысят более чем в 1,5 раза — с нынешних 5,7 тыс. до 8,5 тыс. в 2028-м, сообщили «Известиям» в Соцфонде. В 2026-м и 2027-м лимит составит 6,8 тыс. и почти 8 тыс. рублей соответственно. Рост связан с увеличением зарплат и предельной базы по страховым взносам. Размер пособия рассчитывается индивидуально по стажу и доходу. Максимальные суммы получат работники с заработком от 230−260 тыс. рублей в месяц и опытом более восьми лет. Сколько стоит болеть дома и почему россияне всё реже оформляют листки нетрудоспособности — в материале «Известий».
Кому полагается максимальное больничное пособие
В этом году россияне могут получить до 5,7 тыс. рублей за один день больничного. В 2026-м максимальное пособие увеличится на 20% — до 6,8 тыс., в 2027-м достигнет 7,9 тыс., а к 2028-му составит уже 8,5 тыс. Таким образом, за три года лимит выплат вырастет примерно в 1,5 раза. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Социального фонда (СФР). Сразу стоит оговориться, что речь идет о суммах до вычета НДФЛ.
Размер компенсации зависит от страхового стажа и официальной зарплаты:
- если человек работает менее пяти лет, выплачивается 60% среднего заработка за два предыдущих года;
- от пяти до восьми лет — 80%;
- более восьми лет — 100%, но не выше максимального лимита.
Например, если больничный лист будет оформлен в 2026-м, при расчете пособия учтут жалованье до вычета налога за 2024 и 2025 годы. Среднедневной заработок определяется по формуле: общая сумма начисленной зарплаты за два предыдущих года делится на 730 (фиксированное число дней в этом периоде).
При этом действует ограничение по размеру дохода, который учитывается при расчете пособия, — так называемая предельная база для начисления страховых взносов. В 2024-м она была 2,2 млн рублей, а в 2025-м составляет 2,8 млн. Если сотрудник заработал больше этой суммы, при назначении больничного всё равно используется установленный максимум. Есть и минимальный порог — сумма выплаты не может быть ниже МРОТ.
Например, в 2024-м человек зарабатывал 80 тыс. рублей в месяц — всего 960 тыс. за год, а в 2025-м его доход вырос до 100 тыс., или 1,2 млн в год. Среднедневной показатель в этом случае составит около 3 тыс. При шестилетнем стаже работнику полагается 80% от этой суммы — 2,4 тыс. рублей. С учетом подоходного налога (13%) на руки он получит примерно 2,1 тыс. за день болезни. Таким образом, неделя на больничном принесет ему около 14,7 тыс. в 2026-м.
Чтобы оценить, насколько ему выгодно оформлять больничный, сумму выплаты стоит сопоставить с недельным заработком человека в 2026 году.
Следовательно, чтобы в 2026-м больничный был равен максимальным 6,8 тыс. в день (до вычета НДФЛ), нужны стаж от восьми лет, а также зарплата от 183 тыс. в месяц (в 2024-м) и 233 тыс. (в 2025-м), подсчитали «Известия».
Рост максимальной суммы выплат связан с увеличением предельной базы, с которой работодатели уплачивают страховые взносы, пояснили в Соцфонде. Согласно проекту бюджета СФР («Известия» его изучили), в 2026-м база составит почти 3 млн рублей. Этот показатель рассчитан исходя из прогнозируемой средней зарплаты — около 108 тыс. в месяц (чем больше люди зарабатывают, тем больше взносов за них отчисляют компании, а значит, фонд получает больше денег и может повышать выплаты).
В последующие два года база увеличится до 3,2 млн и 3,5 млн соответственно. Таким образом, чтобы в 2027 году получать максимальные 7,9 тыс. рублей в день по больничному, помимо стажа свыше восьми лет потребуется заработок не ниже 233 тыс. рублей в месяц в 2025-м и 250 тыс. — в 2026-м.
А чтобы в 2028-м выйти на верхний предел — 8,5 тыс. в день, необходимо зарабатывать не менее 250 тыс. и 267 тыс. в предыдущие два года.
Выгодно ли брать больничные
Оформлять больничный выгодно лишь при стаже свыше восьми лет и заработке, не превышающем предельную базу для начисления страховых взносов, отметила профессор кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Челухина.
При этом максимальные выплаты доступны только специалистам с высокими зарплатами, например руководителям, айтишникам и финансистам, добавил ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев. И повышение лимитов делает восстановление более выгодным.
— В то же время средний размер больничного сейчас составляет около 2 тыс. рублей в день. В целом это выгодно для тех, кто действительно болеет: человек получает деньги, пусть и меньше, может до конца выздороветь и при этом не теряет работу, — отметил эксперт.
Вместе с тем россияне стали брать больничные заметно реже, чем даже в советское время, подчеркнул Игорь Расторгуев. Причина проста — всё больше людей трудятся удаленно или договариваются с работодателем, чтобы не терять в доходе. Ведь даже максимальные 5,7 тыс. рублей в день сегодня не всегда дотягивают до фактического заработка многих специалистов.
По данным сервиса «Работа.ру», лишь 8% россиян при болезни оформляют больничный и остаются дома. Как отметила Наталья Челухина, результаты опроса показывают, что люди чаще всего отказываются от больничных из-за страха потерять место, невозможности найти замену и значительной потери в зарплате.
Работодатели тоже не особо заинтересованы в оформлении больничных, поскольку первые три дня оплачиваются за их счет, а за оставшийся период перечисляет Соцфонд, отметила профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова. По ее словам, во многих организациях сотрудники предпочитают брать дни за свой счет или выходят на работу, не до конца восстановившись. В итоге это может приводить к росту заболеваемости и дополнительной нагрузке на систему здравоохранения.
При этом с сентября 2025 года вступили в силу новые правила, ограничивающие частоту выдачи больничных, напомнила Наталья Челухина. Если работник оформлял листок более четырех раз за последние шесть месяцев, то при пятом обращении документ выдадут максимум на три дня. В дальнейшем для продления потребуется решение врачебной комиссии.