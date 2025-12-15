Прибыль и дело: доходы россиян от предпринимательства достигли рекорда

Доходы населения от предпринимательства в январе-сентябре достигли рекорда как минимум за пять лет, выяснили «Известия». Они увеличились на 28% по сравнению с прошлым годом, до 6,7 трлн рублей. На это повлияло развитие импортозамещения, механизма самозанятости и микробизнеса на маркетплейсах. В целом от всех источников дохода за девять месяцев россияне заработали 90,5 трлн — с учетом инфляции это на 8% больше, чем годом ранее. При этом доля прибыли от предпринимательства растет. Почему это полезно для экономики и продолжится ли тренд — в материале «Известий».