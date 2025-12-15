Ричмонд
Прибыль и дело: доходы россиян от предпринимательства достигли рекорда

С чем это связано и на чем зарабатывают люди.

Источник: Freepik

Доходы населения от предпринимательства в январе-сентябре достигли рекорда как минимум за пять лет, выяснили «Известия». Они увеличились на 28% по сравнению с прошлым годом, до 6,7 трлн рублей. На это повлияло развитие импортозамещения, механизма самозанятости и микробизнеса на маркетплейсах. В целом от всех источников дохода за девять месяцев россияне заработали 90,5 трлн — с учетом инфляции это на 8% больше, чем годом ранее. При этом доля прибыли от предпринимательства растет. Почему это полезно для экономики и продолжится ли тренд — в материале «Известий».

Стали ли россияне больше зарабатывать в 2025 году

Совокупные доходы россиян в январе-сентябре этого года достигли 90,5 трлн рублей — это на 18% больше, чем в 2024-м. Такие данные привела замдиректора центра развития НИУ ВШЭ Светлана Мисихина в обзоре «Доходы и расходы населения», который проанализировали «Известия». Расчеты основаны на статистике Росстата. При этом даже с учетом инфляции заработок граждан всё равно увеличился — на 8%.

Из всех доходов россиян основная часть (более 60%) пришлась на оплату труда — она принесла 54,9 трлн. Второе место заняли социальные выплаты — поддержка государства достигла 15,5 трлн (17%).

Далее идет заработок от собственности (8 трлн) и поступления от предпринимательской деятельности. В январе-сентябре последние составили 6,7 трлн рублей, что стало рекордом как минимум с 2020-го (более ранних данных в статистике нет).

Прирост за год составил 28,4% — он оказался самым большим среди всех статей и с учетом инфляции достиг 17,4%. При этом увеличилась также доля доходов от предпринимательства, составив 7,4% в общем объеме. Для сравнения, в 2024-м она была на уровне 7%, а в 2023-м — 6,8%.

Почему выросла прибыль от предпринимательства

Среди основных причин роста доходов от предпринимательства — развитие инструмента самозанятости и микробизнеса на маркетплейсах, отмечают эксперты.

Всё больше людей выбирают работу «на себя». В том числе потому, что рынок труда стал менее предсказуемым, считает член совета МРО «Деловая Россия» Андрей Глушкин.

— Порог входа в малый бизнес снизился: регистрация простая, налоговые режимы понятные, а благодаря цифровым сервисам даже небольшой поток заказов можно превратить в стабильный заработок. Плюс часть доходов просто вышла из тени, и статистика наконец начала видеть то, что раньше существовало неофициально, — пояснил он.

Кроме того, вырос спрос на услуги — от ремонта до доставки и сдачи жилья — и люди быстро занимают эти ниши. Инфляция тоже сыграла роль, но реальный прирост говорит о том, что дело не только в цифрах на бумаге: предпринимательство действительно стало более заметным источником дохода, заявил эксперт.

Также свою роль сыграло импортозамещение, полагает гендиректор компании «Рутмарк» Игорь Морозов. Российские производители заняли освободившиеся ниши, среди которых одежда, аксессуары, товары для дома, отдыха и путешествий. Появилось больше заказов, а значит, и выручки у локальных брендов, объяснил он.

Кроме того, войти в бизнес стало проще за счет онлайн‑каналов. Можно запустить бренд без собственной розницы и сразу работать по всей стране, добавил эксперт.

В экономике всё активнее действует частная инициатива, растет число людей, которые не только получают зарплату, но и создают рабочие места, отметил Игорь Морозов из «Рутмарка». Увеличивается и число самозанятых, в том числе потому, что граждане продолжают активно искать дополнительный доход, отметила профессор экономического факультета РУДН Екатерина Нежникова.

Это происходит на фоне крайне низкой безработицы и дефицита кадров в ряде областей. По данным Росстата, ее уровень несколько месяцев держался на историческом минимуме — 2,1% и лишь в сентябре немного прибавил, достигнув 2,2%.

В некоторой мере рост доходов от предпринимательской деятельности также может быть связан с дефицитом рынка труда, согласился старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин. Крупный бизнес вынужден повышать оплату труда, в конечном счете это затрагивает и мелких предпринимателей, и самозанятых, пояснил он.

В лидерах роста оказываются те, кто предлагает услуги и товары для покрытия базовых потребностей человека — питание, одежду, проживание, отметил основатель группы компаний «Инсек» Алексей Бегаев. Поэтому ритейл находится в выгодной позиции, а реализация товаров народного потребления через маркетплейсы усиливает экономический эффект, пояснил он. «Известия» направили запрос в Минэк о том, с чем связан рост доходов россиян.

Продолжится ли рост доходов населения

— Рост доли доходов от предпринимательства — хороший знак. Это значит, что у людей появляется больше вариантов для заработка и экономика становится чуть более гибкой. 7,4% — это немного, но достаточно, чтобы увидеть тенденцию: всё больше людей пробуют работать независимо, искать свои модели дохода и опираться на собственные навыки, — считает Андрей Глушкин из «Деловой России».

Если условия для малого бизнеса и самозанятых останутся понятными и прогнозируемыми, а рынок будет нуждаться в гибких форматах занятости, то рост продолжится, считает эксперт. При этом предпринимательские доходы очень чувствительны к изменениям — стоит снизиться спросу или увеличиться издержкам, как рост может замедлиться, предупредил он.

Затормозить его может падение реальных доходов населения и сокращение потребительских расходов, резкое усиление фискальной нагрузки и усложнение регулирования, отметил Игорь Морозов из «Рутмарка». Негативно влияют также быстрый рост издержек бизнеса (на сырье, логистику, аренду, персонал) и сложности с доступом к оборудованию и технологиям, особенно для производства, подчеркнул он.

В то же время поддержать тенденцию может стабильный спрос внутри страны, понятные правила игры и посильные налоги для малого и среднего бизнеса. А также развитие логистики и маркетплейсов, упрощение выхода на рынок и увеличение доверия к российским брендам и продукции, пояснил эксперт.

— Для экономики с сильным госсектором доля в 7,4% уже заметна. Но в идеале она должна постепенно расти дальше. Это нормальный, но не предельный уровень, хороший базис для дальнейшего увеличения роли предпринимательства, — уверен Игорь Морозов.

При этом, по его мнению, дальше будет расти не столько число новых бизнесов, сколько качество и масштаб тех, кто уже работает.

