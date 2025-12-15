Прибыль и дело: доходы россиян от предпринимательства достигли рекорда

Доходы населения от предпринимательства в январе-сентябре достигли рекорда как минимум за пять лет, выяснили «Известия». Они увеличились на 28% по сравнению с прошлым годом, до 6,7 трлн рублей. На это повлияло развитие импортозамещения, механизма самозанятости и микробизнеса на маркетплейсах. В целом от всех источников дохода за девять месяцев россияне заработали 90,5 трлн — с учетом инфляции это на 8% больше, чем годом ранее. При этом доля прибыли от предпринимательства растет. Почему это полезно для экономики и продолжится ли тренд — в материале «Известий».
Стали ли россияне больше зарабатывать в 2025 году
Совокупные доходы россиян в январе-сентябре этого года достигли 90,5 трлн рублей — это на 18% больше, чем в 2024-м. Такие данные привела замдиректора центра развития НИУ ВШЭ Светлана Мисихина в обзоре «Доходы и расходы населения», который проанализировали «Известия». Расчеты основаны на статистике Росстата. При этом даже с учетом инфляции заработок граждан всё равно увеличился — на 8%.
Из всех доходов россиян основная часть (более 60%) пришлась на оплату труда — она принесла 54,9 трлн. Второе место заняли социальные выплаты — поддержка государства достигла 15,5 трлн (17%).
Далее идет заработок от собственности (8 трлн) и поступления от предпринимательской деятельности. В январе-сентябре последние составили 6,7 трлн рублей, что стало рекордом как минимум с 2020-го (более ранних данных в статистике нет).
Прирост за год составил 28,4% — он оказался самым большим среди всех статей и с учетом инфляции достиг 17,4%. При этом увеличилась также доля доходов от предпринимательства, составив 7,4% в общем объеме. Для сравнения, в 2024-м она была на уровне 7%, а в 2023-м — 6,8%.
Почему выросла прибыль от предпринимательства
Среди основных причин роста доходов от предпринимательства — развитие инструмента самозанятости и микробизнеса на маркетплейсах, отмечают эксперты.
Всё больше людей выбирают работу «на себя». В том числе потому, что рынок труда стал менее предсказуемым, считает член совета МРО «Деловая Россия» Андрей Глушкин.
— Порог входа в малый бизнес снизился: регистрация простая, налоговые режимы понятные, а благодаря цифровым сервисам даже небольшой поток заказов можно превратить в стабильный заработок. Плюс часть доходов просто вышла из тени, и статистика наконец начала видеть то, что раньше существовало неофициально, — пояснил он.
Также свою роль сыграло импортозамещение, полагает гендиректор компании «Рутмарк» Игорь Морозов. Российские производители заняли освободившиеся ниши, среди которых одежда, аксессуары, товары для дома, отдыха и путешествий. Появилось больше заказов, а значит, и выручки у локальных брендов, объяснил он.
Кроме того, войти в бизнес стало проще за счет онлайн‑каналов. Можно запустить бренд без собственной розницы и сразу работать по всей стране, добавил эксперт.
В экономике всё активнее действует частная инициатива, растет число людей, которые не только получают зарплату, но и создают рабочие места, отметил Игорь Морозов из «Рутмарка». Увеличивается и число самозанятых, в том числе потому, что граждане продолжают активно искать дополнительный доход, отметила профессор экономического факультета РУДН Екатерина Нежникова.
Это происходит на фоне крайне низкой безработицы и дефицита кадров в ряде областей. По данным Росстата, ее уровень несколько месяцев держался на историческом минимуме — 2,1% и лишь в сентябре немного прибавил, достигнув 2,2%.
В некоторой мере рост доходов от предпринимательской деятельности также может быть связан с дефицитом рынка труда, согласился старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин. Крупный бизнес вынужден повышать оплату труда, в конечном счете это затрагивает и мелких предпринимателей, и самозанятых, пояснил он.
В лидерах роста оказываются те, кто предлагает услуги и товары для покрытия базовых потребностей человека — питание, одежду, проживание, отметил основатель группы компаний «Инсек» Алексей Бегаев. Поэтому ритейл находится в выгодной позиции, а реализация товаров народного потребления через маркетплейсы усиливает экономический эффект, пояснил он. «Известия» направили запрос в Минэк о том, с чем связан рост доходов россиян.
Продолжится ли рост доходов населения
— Рост доли доходов от предпринимательства — хороший знак. Это значит, что у людей появляется больше вариантов для заработка и экономика становится чуть более гибкой. 7,4% — это немного, но достаточно, чтобы увидеть тенденцию: всё больше людей пробуют работать независимо, искать свои модели дохода и опираться на собственные навыки, — считает Андрей Глушкин из «Деловой России».
Если условия для малого бизнеса и самозанятых останутся понятными и прогнозируемыми, а рынок будет нуждаться в гибких форматах занятости, то рост продолжится, считает эксперт. При этом предпринимательские доходы очень чувствительны к изменениям — стоит снизиться спросу или увеличиться издержкам, как рост может замедлиться, предупредил он.
Затормозить его может падение реальных доходов населения и сокращение потребительских расходов, резкое усиление фискальной нагрузки и усложнение регулирования, отметил Игорь Морозов из «Рутмарка». Негативно влияют также быстрый рост издержек бизнеса (на сырье, логистику, аренду, персонал) и сложности с доступом к оборудованию и технологиям, особенно для производства, подчеркнул он.
В то же время поддержать тенденцию может стабильный спрос внутри страны, понятные правила игры и посильные налоги для малого и среднего бизнеса. А также развитие логистики и маркетплейсов, упрощение выхода на рынок и увеличение доверия к российским брендам и продукции, пояснил эксперт.
— Для экономики с сильным госсектором доля в 7,4% уже заметна. Но в идеале она должна постепенно расти дальше. Это нормальный, но не предельный уровень, хороший базис для дальнейшего увеличения роли предпринимательства, — уверен Игорь Морозов.
При этом, по его мнению, дальше будет расти не столько число новых бизнесов, сколько качество и масштаб тех, кто уже работает.