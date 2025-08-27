Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил о возможности «экономической войны» с Россией

Президент США Дональд Трамп во вторник не исключил «экономическую войну» с Россией в случае отсутствия прогресса в украинском урегулировании, добавив, что не хотел бы этого делать. Об этом пишет «Интерфакс».

Маргарита Полянская
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

«Это не будет мировой войной, но будет экономической войной», — сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, что он может предпринять в отношении Москвы, если попытки урегулировать конфликт на Украине не увенчаются успехом.

«Экономическая война будет иметь плохие последствия для России. А я не хочу этого», — добавил американский президент.

По его словам, в случае провала украинского урегулирования Штаты могу ввести санкции против России. «То, что я задумал, очень серьезно», — сказал Трамп.

При этом, американский лидер отметил, что не может сказать, что президент Украины Владимир Зеленский «абсолютно не несет вины» в этом конфликте. «Все зависит от обеих сторон», — резюмировал Трамп.

Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.