Трамп заявил о возможности «экономической войны» с Россией

«Это не будет мировой войной, но будет экономической войной», — сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, что он может предпринять в отношении Москвы, если попытки урегулировать конфликт на Украине не увенчаются успехом.
«Экономическая война будет иметь плохие последствия для России. А я не хочу этого», — добавил американский президент.
По его словам, в случае провала украинского урегулирования Штаты могу ввести санкции против России. «То, что я задумал, очень серьезно», — сказал Трамп.
При этом, американский лидер отметил, что не может сказать, что президент Украины Владимир Зеленский «абсолютно не несет вины» в этом конфликте. «Все зависит от обеих сторон», — резюмировал Трамп.