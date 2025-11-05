Президент Болгарии Радев наложил вето на закон о продаже активов «Лукойла»

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на законопроект об инвестициях, касающийся условий возможной продажи в республике активов российской компании «Лукойл», принятый парламентом 24 октября. Об этом сообщила пресс-служба руководителя страны.
Отмечалось, что Радев оспорил положение о том, что такие сделки в обязательном порядке должны проводиться под контролем Госагентства нацбезопасности, которое должно выдать письменное заключение о возможности продажи активов.
«Принятый закон ставит правительство в функциональную и оперативную зависимость от Государственного агентства национальной безопасности, что конституционно недопустимо», — отметил Радев.
Ранее сообщалось, что Болгария рассматривает возможность подачи запроса на предоставление исключения из американских санкций против «Лукойла», который обеспечивает до 80% потребностей республики в топливе. Ограничительные меры могут привести к отказу банков от инвестиций в предприятие, что вызовет дефицит топлива и массовые протесты.