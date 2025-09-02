Ричмонд
Премьер Монголии назвал газопровод из России в Китай проектом тысячелетия

Речь идет о «западном маршруте» под названием «Сила Сибири — 2», который предусматривает строительство газопровода в КНР от месторождений Сибири через монгольскую территорию.

Источник: Reuters

УЛАН-БАТОР, 2 сентября. /ТАСС/. Строительство газопровода из РФ через Монголию в КНР — грандиозный проект тысячелетия. Об этом сообщил на брифинге глава монгольского правительства Гомбожавын Занданшатар.

«Есть хорошая новость о том, что Китай и Россия подписали меморандум о начале строительства трубопровода для поставок природного газа через монгольскую территорию. Это грандиозный долгосрочный проект тысячелетия. Я рад, что заложен фундамент для строительства, который откроет новые возможности для Монголии», — сказал премьер-министр.

Речь идет о «западном маршруте» под названием «Сила Сибири — 2», который предусматривает строительство газопровода в КНР от уже освоенных и перспективных месторождений Западной Сибири через территорию Монголии. Правительство в 2019 году подписало меморандум о взаимопонимании по реализации проекта. Транзитный участок через территорию Монголии получил название «Союз Восток».

После этого началась разработка документации. В январе 2022 года стороны подписали протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования проекта, а в феврале — договор на выполнение проектно-изыскательских работ, а также план деятельности совместной рабочей группы правительства Монголии и «Газпрома» на 2022−2024 годы.

К югу от Байкала.

В марте 2025 года проект газопровода «Союз Восток» был одобрен Госэкспертизой Монголии. Планируется, что общая протяженность «Силы Сибири — 2» составит порядка 2 600 км. Газопровод протянется от месторождений Ямала через Красноярскую, Иркутскую области и Республику Бурятия к югу от озера Байкал.

Границу с Монголией он пересечет близ города Кяхта. Максимальная мощность газопровода должна составить 50 млрд куб. м в год. Общая протяженность маршрута по монгольской территории составит 963 км. Помимо поставок в Китай «Сила Сибири — 2» также обеспечит газоснабжение юга Красноярского края, Бурятии и Забайкалья.

В перспективе к «Силе Сибири — 2» может быть построена ветка от Чаяндинского и Ковыктинского месторождений. В случае реализации всех этих проектов в России может появиться единая газотранспортная система: от европейской части страны до Дальнего Востока.