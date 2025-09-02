Премьер Монголии назвал газопровод из России в Китай проектом тысячелетия

«Есть хорошая новость о том, что Китай и Россия подписали меморандум о начале строительства трубопровода для поставок природного газа через монгольскую территорию. Это грандиозный долгосрочный проект тысячелетия. Я рад, что заложен фундамент для строительства, который откроет новые возможности для Монголии», — сказал премьер-министр.