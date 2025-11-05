Премьер Молдавии заявил о зависимости аэропорта Кишинева от ЛУКОЙЛа

«Мы обсуждаем эту ситуацию, потому что не можем принимать поспешных решений в одночасье. Нам нужно найти решение. Вы знаете, что мы зависим от поставок керосина в аэропорт Кишинева. Поэтому нам нужно найти разумное решение, которое гарантировало бы нам безопасность», — заявил он.