Премьер Молдавии не исключил национализацию активов «Лукойла» из-за санкций

КИШИНЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну не исключил возможность национализации активов «Лукойла» в республике, поскольку компания выступает единственным поставщиком топлива в аэропорт Кишинева.
«Анализируются разные решения. Необходимо понять, какой вариант будет наилучшим, ведь мы обязаны следовать международным обязательствам и действовать в строгом соответствии с законом», — ответил премьер. «Мы не можем допустить, чтобы главный аэропорт страны остался без топлива. В самое ближайшее время мы озвучим наше решение», — уточнил Мунтяну.
Как проинформировал после заседания правительства вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля, российской компании принадлежат примерно 110 из 570 действующих автозаправочных станций в Молдавии. «Лукойл — Молдова» является импортером и оптовым продавцом нефтепродуктов, также в частной собственности компании часть инфраструктуры в аэропорту Кишинева. «На данном этапе никаких угроз перебоев с топливом в аэропорту, он не останется без горючего», — заверил Боля.
Ранее Министерство финансов США включило нефтедобывающие компании «Лукойл» и «Роснефть», а также 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет американских санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции против российских компаний не повлекут проблем для РФ, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям.