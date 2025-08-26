Представители из более 70 стран и территорий подтвердили участие в ВЭФ-2025

«Участие представителей из более 70 стран и территорий подтверждает статус Восточного экономического форума как авторитетной площадки для деловых коммуникаций, привлекательной как для стран Азиатского-Тихоокеанского региона, так и остального мира. Благодаря насыщенной деловой программе, разнообразным культурным и спортивным событиям на ВЭФ создается пространство для открытого и взаимовыгодного диалога, что позволяет формировать векторы экономики будущего, в основе которой — доверие и уважение. Это отражено и в главной теме Форума в этом году — “Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания”, — подчеркнул советник Президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.