Представители из более 70 стран и территорий подтвердили участие в ВЭФ-2025

Представители из более 70 стран и территорий на текущий момент подтвердили участие в ВЭФ-2025, говорится в сообщении на сайте «Росконгресса».

Маргарита Полянская
Автор Финансы Mail

«Участие представителей из более 70 стран и территорий подтверждает статус Восточного экономического форума как авторитетной площадки для деловых коммуникаций, привлекательной как для стран Азиатского-Тихоокеанского региона, так и остального мира. Благодаря насыщенной деловой программе, разнообразным культурным и спортивным событиям на ВЭФ создается пространство для открытого и взаимовыгодного диалога, что позволяет формировать векторы экономики будущего, в основе которой — доверие и уважение. Это отражено и в главной теме Форума в этом году — “Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания”, — подчеркнул советник Президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.

Десятый Восточный экономический форум пройдет 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор ВЭФ — Фонд Росконгресс.

Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.