Представитель ООН: Латвия урежет пособия украинским беженцам

«Сначала кабинет министров принял решение о том, что с 2026 года такой помощи вообще больше не будет. Но после дискуссий было решено, что беженцам все-таки будут помогать с жильем, а наиболее уязвимым группам по-прежнему будет оказываться помощь в полном объеме», — сказала она в эфире Латвийского радио 4.
Мейлия добавила, что некоторые льготы для беженцев отменятся. Так, если человек начинает работать, то он лишается первоначального пакета помощи, в этом смысле беженцы уравнены с латвийскими гражданами.
Сейчас в Сейме еще идут дискуссии, и реальная картина того, как изменятся пособия для беженцев, появится в конце года, подчеркнула она.
Ранее ограничения в социальных гарантиях для беженцев с Украины ввела Польша. Например, на социальные выплаты на детей могут рассчитывать лишь те семьи, которые не только проживают с ребенком на территории Польши, но и являются «активными» на местном рынке труда.
Кроме того, выплаты для украинцев сокращала Германия — те, кто прибыл в страну после 1 апреля 2025 года, больше не получают «бюргергельд» («помощь для граждан»), зато им выплачивают примерно на 100 евро меньшую помощь как искателям убежища.
Помимо этого, генеральный секретарь Христианско-демократического союза (ХДС) Карстен Линнеман отмечал, что беженцев с Украины могут вообще лишить выплат в ФРГ.