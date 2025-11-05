Представитель ООН: Латвия урежет пособия украинским беженцам

«Сначала кабинет министров принял решение о том, что с 2026 года такой помощи вообще больше не будет. Но после дискуссий было решено, что беженцам все-таки будут помогать с жильем, а наиболее уязвимым группам по-прежнему будет оказываться помощь в полном объеме», — сказала она в эфире Латвийского радио 4.