Предложение без спроса: в России обрушились продажи смартфонов

По мнению ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, речь идет едва ли не о рекордном падении российского рынка смартфонов в годовом исчислении (хуже ситуация была лишь во II квартале 2022 года в связи с уходом из РФ ведущих мировых вендоров и экономической турбулентности). Покупатели перешли к более рациональному потреблению, согласен он. По его словам, III квартал — сезон новинок и спроса на них, но в этом году он явно не задался. Спрос ушел из высокого сегмента в низкий — те, кто раньше покупал смартфоны за 100 тыс. рублей, сейчас покупают новые гаджеты за 50 тыс., утверждает он.