Предел продаж: власти передумали ужесточать уплату НДС для малого бизнеса

Власти передумали в ближайшие годы ужесточать уплату НДС для малого бизнеса в сфере торговли, выяснили «Известия». Сейчас налог начисляют, если доход превышает 60 млн рублей в год. Этот порог хотели снизить (звучали предложения уменьшить его вдвое), чтобы собрать больше средств в бюджет. Однако после резкой критики со стороны бизнес-объединений принятие решения отложили. По крайней мере до 2028-го, заявили «Известиям» в Минфине. Предприниматели предупреждали: на фоне высоких ставок подобные шаги могут привести к уходу в тень, росту цен и недоимкам. Почему Минфин решил не спешить и сколько уже получила казна от НДС с малого бизнеса — в материале «Известий».
Кому хотели поднять налоги
С 2025-го малый и средний бизнес должен уплачивать налог на добавленную стоимость (НДС), если за прошлый год он заработал больше 60 млн рублей. В июне правительству было поручено проработать изменения в упрощенной системе налогообложения (УСН) для компаний и индивидуальных предпринимателей в сфере торговли. В том числе снизить порог дохода, после которого надо платить НДС. Пока точная сумма не называлась, но звучали предложения со следующего года уменьшить лимит вдвое. То есть ритейлеры с доходом от 30 млн могли бы подпасть под сбор.
Однако власти решили отложить принятие этого решения, рассказали «Известиям» два источника, знакомых с ходом обсуждения. По их словам, в июле на встрече с бизнесом представитель Минфина заявил, что снижать порог по НДС в ближайшие годы не планируют.
Минфин будет предлагать рассматривать снижение порога по доходам для уплаты НДС бизнесом на УСН не ранее 2028 года, так как правительство в прошлом году обещало не вносить системных налоговых изменений как минимум три года, — заявил «Известиям» статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
По его словам, дальнейшее снижение порога может резко увеличить количество платящих такой налог, поэтому необходимо предметно проанализировать последствия, а также заранее — за пару лет — предупредить предпринимателей, чтобы у них было время адаптироваться.
Справка «Известий»
Упрощенная система налогообложения — спецрежим для малого и среднего бизнеса, позволяющий перечислять единый налог вместо сбора с прибыли, имущественных платежей и НДФЛ. До этого года НДС также входил в список. УСН применяется ИП и юрлицами при доходе до 450 млн и при штате не более 130 сотрудников. Можно выбрать базу для уплаты: «доходы» со ставкой 6% или «доходы минус расходы» — 15%.
Единый налог остался, но НДС из-под него вывели. Теперь компании на УСН могут сами выбрать, по какой ставке платить, напомнил партнер группы разрешения налоговых споров Kept Антон Степанов. Есть два варианта: работать по общей системе — 20% (или 10% и 0% для отдельных товаров) с правом на вычет, или по специальным процентам — 5% (при доходе от 60 до 250 млн) и 7% (от 250 до 450 млн). В последнем случае возвраты не предусмотрены.
— Сейчас НДС платят около 4% компаний на УСН — те, чьи доходы превысили в 2024-м 60 млн рублей. Если порог снизят, обязанность платить налог распространится на гораздо большее число мелких предпринимателей и фирм, — оценил юрист.
В секторе торговли в России заняты 2,2 млн малых и средних предприятий, поделился гендиректор «Корпорации МСП» Александр Исаевич. Это больше трети от всех небольших игроков (6,4 млн). В этом бизнесе работает около 4,5 млн человек — это каждый четвертый сотрудник МСП, не считая самозанятых, добавил он.
К чему приведет рост налоговой нагрузки на малый бизнес
Бизнес негативно отреагировал на идею снизить порог по НДС. В июле «Опора России» направила письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой не торопиться с этим решением (документ с подписью главы объединения Александра Калинина есть у «Известий»). В письме уточняется, что инициатива исходила от «Деловой России», которая представляет интересы крупного несырьевого бизнеса, тогда как поправки сильно затронули бы малые компании. В самой организации на запрос редакции отвечать не стали. «Известия» также обратились в кабмин — там порекомендовали перенаправить вопросы Минфину.
В письме «Опора России» предупреждает о последствиях снижения порога по НДС. Среди них — рост налоговой нагрузки на микробизнес, переход части компаний в тень и последующее снижение поступлений в бюджет, увеличение затрат на бухгалтерию, удорожание товаров из-за перекладывания издержек на потребителя, а также кассовые разрывы. В документе уточняется: налог платится по отгрузке, а у малого бизнеса часто нет свободных денег. На фоне высокой ключевой ставки это может привести к недоимкам.
В деловом объединении помнят, что власти ранее обещали им не менять налоговую систему даже до 2030 года. Поэтому предложили сначала провести глубокий анализ последствий и обсудить инициативу с бизнесом и экспертами, прежде чем вносить изменения.
Ранее Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) также обратилась в кабмин с просьбой отложить снижение порога по НДС. Как сообщали СМИ со ссылкой на письмо организации, такая мера может повысить налоговую нагрузку для малого бизнеса минимум на 5 п.п. — к 6% или 15% по единому налогу добавятся 5% или 7% отдельного НДС. В результате у онлайн-ритейлеров снизятся продажи, а часть игроков уйдет с рынка.
Впрочем, с учетом инфляции через несколько лет 60 млн рублей будут иметь меньшую покупательную способность. Такой доход станет характерным скорее для микробизнеса. В этом случае, по сути, проще будет вовсе отменить УСН, чем снижать порог ради сбора «урезанного» НДС с самых мелких игроков, считает эксперт Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП, налоговый консультант Алексей Крылов. При этом ради экономии в 5−7% мало кто будет нарушать закон и идти на дробление — это рискованно и требует дополнительных затрат. В итоге выгоды сомнительны, а риски сохраняются, считает он.
Почему власти отказались понижать порог по НДС
Изначально идею снизить порог по НДС могли продвигать из-за роста дефицита бюджета, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По предварительным данным, за первое полугодие он составил 3,7 трлн рублей, или 1,7% ВВП, достигнув годового плана. По словам эксперта, власти хотели привлечь к уплате налога больше малых игроков, чтобы пополнить казну.
— Однако «латать дыру» в бюджете посредством налоговых ужесточений для бизнеса отказались, скорее всего, из-за риска, что небольшие предприятия могут совсем уйти в тень. И тогда собираемость налогов еще больше снизится, — полагает Наталья Мильчакова.
По данным налоговой службы, введение НДС для малого бизнеса не привело к массовому уклонению через дробление. Бюджет уже получает ощутимые поступления: за I квартал 2025 года — 180 млрд рублей, поделилась доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Голубцова. По итогам года сумма может превысить 700 млрд, прогнозирует она. Эксперт отметила, что уменьшение лимита, напротив, усугубило бы ситуацию.
Если порог снизят, компании начнут включать в цену НДС по ставке 5% или 7%, но без права на вычет «входящего» налога. Это станет дополнительным проинфляционным фактором, считает Антон Степанов из Kept.— Откладывание решения, скорее всего, также связано с желанием дождаться более стабильной инфляции — когда рост цен не будет превышать 4−6%. Сейчас он выше 9%, — добавил экономист Андрей Бархота.
Отказ от ужесточения налогов также обусловлен риском банкротств и закрытий среди несетевой розницы, добавила Наталья Мильчакова. В противном случае часть бизнеса могла бы уйти с рынка, а торговые площади — перейти к крупным сетям.
Сохранение ключевых параметров налогового режима на длительный срок даст малому бизнесу больше уверенности и позволит работать в стабильных условиях, уверен Александр Исаевич из «Корпорации МСП».