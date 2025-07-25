Предел продаж: власти передумали ужесточать уплату НДС для малого бизнеса

Власти передумали в ближайшие годы ужесточать уплату НДС для малого бизнеса в сфере торговли, выяснили «Известия». Сейчас налог начисляют, если доход превышает 60 млн рублей в год. Этот порог хотели снизить (звучали предложения уменьшить его вдвое), чтобы собрать больше средств в бюджет. Однако после резкой критики со стороны бизнес-объединений принятие решения отложили. По крайней мере до 2028-го, заявили «Известиям» в Минфине. Предприниматели предупреждали: на фоне высоких ставок подобные шаги могут привести к уходу в тень, росту цен и недоимкам. Почему Минфин решил не спешить и сколько уже получила казна от НДС с малого бизнеса — в материале «Известий».