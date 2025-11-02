Правительство выделит более 430 млн рублей на жилье для инвалидов

В июле президент России Владимир Путин поручил создать к 2027 году в федеральных округах страны не менее 10 протезно-реабилитационных центров для инвалидов, в том числе и для участников специальной военной операции (СВО). Кроме этого, к 2030 году Путин поручил увеличить сеть организаций, оказывающих услуги по физической реабилитации и абилитации инвалидов.