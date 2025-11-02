Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство выделит более 430 млн рублей на жилье для инвалидов

Правительство России выделит более 430 млн рублей на жилье для инвалидов. Об этом 2 ноября сообщается на сайте правительства.

Источник: Freepik

«На обеспечение жильем отдельных категорий граждан — инвалидов и семей с детьми-инвалидами будет дополнительно направлено 433,1 млн рублей», — указано в сообщении.

Уточняется, что средства направят в 15 регионов страны. Благодаря дополнительному финансированию новое жилье смогут получить 60 граждан с инвалидностью.

В июле президент России Владимир Путин поручил создать к 2027 году в федеральных округах страны не менее 10 протезно-реабилитационных центров для инвалидов, в том числе и для участников специальной военной операции (СВО). Кроме этого, к 2030 году Путин поручил увеличить сеть организаций, оказывающих услуги по физической реабилитации и абилитации инвалидов.