Правительство внесло в Госдуму проект трехлетнего бюджета на 2026−2028 годы

Так, «детский бюджет» на три года превысит 10 трлн рублей. Указанные средства в том числе пойдут на выплаты единого пособия на детей нуждающимся семьям, продолжение программы материнского капитала с индексацией на уровень инфляции, программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми за счёт субсидирования процентной ставки по семейной ипотеке, а также предоставление ежегодной семейной выплаты в виде возмещения части уплаченного налога на доходы физических лиц гражданам с двумя и более детьми — эта выплата стартует в 2026 году.