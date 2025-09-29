Правительство внесло в Госдуму проект трехлетнего бюджета на 2026−2028 годы

Ключевыми приоритетами главного финансового документа являются достижение национальных целей, определённых Президентом, выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны с учётом имеющихся вызовов, реализация национальных проектов.
Устойчивость и сбалансированность предлагаемого Правительством проекта бюджета является важным фактором для поддержания макроэкономической стабильности, роста реальных зарплат и увеличения доходов населения.
Проект бюджета основан на базовом варианте прогноза социально-экономического развития. Документ предполагает, что в 2026 году ВВП вырастет на 1,3%, а за три года увеличится почти на 7%, составив в номинальном выражении около 276 трлн рублей.
Доходы в 2026 году составят 40,3 трлн рублей, в 2027 году — 42,9 трлн рублей, в 2028-м — 45,9 трлн рублей.
Расходы федерального бюджета в 2026 году запланированы на уровне 44,1 трлн рублей, в 2027-м — 46 трлн рублей, в 2028-м — 49,4 трлн рублей.
Важнейшим направлением бюджета является финансирование мер по улучшению демографии.
Так, «детский бюджет» на три года превысит 10 трлн рублей. Указанные средства в том числе пойдут на выплаты единого пособия на детей нуждающимся семьям, продолжение программы материнского капитала с индексацией на уровень инфляции, программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми за счёт субсидирования процентной ставки по семейной ипотеке, а также предоставление ежегодной семейной выплаты в виде возмещения части уплаченного налога на доходы физических лиц гражданам с двумя и более детьми — эта выплата стартует в 2026 году.
Учтены в проекте бюджета и другие социально значимые направления.
В частности, для реализации национального проекта «Семья» в проекте нового бюджета заложены средства в том числе на развитие объектов детского здравоохранения, инфраструктуры перинатальных центров, детских больниц, роддомов. На это будет направлено более 94 млрд рублей.
Также предусмотрены средства на модернизацию и строительство школ и детских садов: около 110 млрд рублей — на финансирование строительства 150 школ, которые будут возведены к 2030 году, и почти 300 млрд рублей — на капитальный ремонт школ.
Для реализации мероприятий национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в проекте нового трёхлетнего бюджета заложено более 900 млрд рублей. Речь идёт о лекарственном обеспечении, включая помощь детям с тяжёлыми заболеваниями, которая осуществляется через фонд «Круг добра», о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, о реализации программы 14 нозологий, в рамках которой осуществляется обеспечение дорогостоящими медикаментами людей, страдающих тяжёлыми заболеваниями.
Учтена в проекте бюджета и задача по обеспечению технологического лидерства, поставленная Правительству Президентом. На финансирование национальных проектов, направленных на достижение этой цели, предусмотрено около 1,9 трлн рублей.
Значительные ассигнования запланированы на развитие инфраструктуры.
Объём финансирования дорожного хозяйства превысит уровень предшествующих лет — на эти цели на три года предусмотрено 4,6 трлн рублей.
Продолжится реализация программ формирования современной городской среды и государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Объём финансирования этих направлений составит более 105 млрд рублей и более 180 млрд рублей за три года соответственно.
Будут профинансированы мероприятия программы модернизации коммунальной инфраструктуры. На три года предусмотрено 182,3 млрд рублей. На ликвидацию аварийного жилищного фонда планируется направить более 160 млрд рублей за три года.
На развитие опорной сети аэродромов в проекте нового трёхлетнего бюджета запланировано 202,6 млрд рублей. До 2030 года будет реконструировано и построено не менее 75 аэродромов.
В главном финансовом документе учтены меры, направленные на поддержание устойчивости региональных бюджетов, стимулирование инфраструктурного развития, обеспечение эффективного участия регионов в реализации национальных целей развития.
Проект бюджета также предусматривает финансовое обеспечение дальнейшей реализации индивидуальных программ развития ряда регионов для повышения их экономического потенциала.
В Государственную Думу также направлены проекты бюджетов внебюджетных фондов и ряд других документов, имеющих определяющее значение для государственных финансов.
Бюджетный пакет, как и годом ранее, внесён в нижнюю палату парламента полностью в электронном виде, что стало результатом работы по совершенствованию взаимодействия Аппарата Правительства и Государственной Думы.
