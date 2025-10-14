Ричмонд
Правительство утвердило повышение исполнительского сбора с 7 до 12%

Два источника, близких к правительственной комиссии по законопроектной деятельности, рассказали «Ведомостям» о поддержке изменений в федеральный закон «Об исполнительном производстве». Документ предусматривает повышение исполнительского сбора с 7% до 12%, а также вводит требование об одновременной уплате сбора и основной суммы долга.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Минюст предложил повысить исполнительский сбор с 7% до 12% и изменить порядок его взыскания. Сейчас сбор взыскивается по завершении исполнения решения суда, составляя минимум 1000 ₽ для граждан и ИП и 10 000 ₽ для организаций. Для неимущественных требований — 5000 и 50 000 ₽ соответственно. Такой механизм, по мнению Минюста и инициаторов законопроекта, недостаточно стимулирует должников к добровольному погашению долгов, усложняет работу судебных приставов и затягивает поступление средств взыскателям и в бюджет.

Законопроект предусматривает одновременное взыскание исполнительского сбора с основным долгом. Минимальная сумма сбора удваивается: 2000 ₽ для граждан и ИП, 20 000 ₽ для организаций; для неимущественных требований — 10 000 и 100 000 ₽ При этом по социально значимым взысканиям — алименты, компенсация вреда здоровью, повреждение из-за смерти кормильца, моральный вред — сбор по-прежнему будет удерживаться после исполнения основного решения, чтобы интересы взыскателя оставались приоритетными.

Партнер Novator Legal Group Александр Катков отмечает: главная проблема текущей практики — массовое уклонение должников от добровольного погашения долга, что увеличивает нагрузку на ФССП и затягивает выплаты. Новый механизм позволит бюджету получать поступления быстрее, даже при частичном погашении долга, облегчая работу приставов.

Партнер АБ «Вертикаль» Наталья Колерова считает, что при небольших суммах повышение ставки существенно не повлияет на должников, а при крупных задолженностях оплата будет возможна только после реализации имущества.

Должники смогут обратиться в суд за отсрочкой или рассрочкой уплаты сбора, напоминает старший партнер «Ляпунов, Терехин и партнеры» Роман Ляпунов. Он подчеркивает, что изменения приведут к укреплению бюджетных поступлений, а для взыскателей возврат долгов станет дороже.

