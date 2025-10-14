Правительство утвердило повышение исполнительского сбора с 7 до 12%

Минюст предложил повысить исполнительский сбор с 7% до 12% и изменить порядок его взыскания. Сейчас сбор взыскивается по завершении исполнения решения суда, составляя минимум 1000 ₽ для граждан и ИП и 10 000 ₽ для организаций. Для неимущественных требований — 5000 и 50 000 ₽ соответственно. Такой механизм, по мнению Минюста и инициаторов законопроекта, недостаточно стимулирует должников к добровольному погашению долгов, усложняет работу судебных приставов и затягивает поступление средств взыскателям и в бюджет.