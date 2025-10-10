Правительство России ввело санкционные ограничения против Renault

Теперь федеральным, региональным и муниципальным структурам РФ, а также российским физическим и юридическим лицам будет запрещено совершать с Renault и ее дочерними компаниями какие бы то ни было сделки, включая внешнеторговые. Также постановление освобождает контрагентов Renault от исполнения финансовых и контрактных обязательств перед французской компанией.