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Кабмин проиндексирует зарплату отдельным категориям бюджетников на 7,6%

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Правительство России проиндексирует размер заработной платы для отдельных категорий бюджетников на 7,6% с 1 октября, сообщается на сайте кабмина.

Источник: РИА "Новости"

«С 1 октября 2025 года на 7,6% будет повышена зарплата отдельных категорий бюджетников. Распоряжение об этом подписано. Повышение коснется работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также работников федеральных государственных органов и гражданского персонала воинских частей и ряда других категорий», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что на индексацию зарплаты работникам соответствующих учреждений предусмотрено 30,8 млрд руб. в федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

«Повышение уровня реальной зарплаты — одна из законодательно установленных гарантий по оплате труда, которая прописана в Трудовом кодексе», — заключили в кабмине.