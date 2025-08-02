Кабмин проиндексирует зарплату отдельным категориям бюджетников на 7,6%

«С 1 октября 2025 года на 7,6% будет повышена зарплата отдельных категорий бюджетников. Распоряжение об этом подписано. Повышение коснется работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также работников федеральных государственных органов и гражданского персонала воинских частей и ряда других категорий», — говорится в сообщении.