Правительство предложило Госдуме продлить «параллельный импорт» на 2026 год

Узнать больше по теме

Параллельный импорт: из чего складывается цена и каковы риски для покупателя

Российская экономика переживает беспрецедентное давление из-за санкций, при этом россияне не имеют проблем с приобретением техники любого производителя. Вместе с экспертом разберем принцип работы параллельного импорта, узнаем, чем он отличается от серого, и как сказывается такой вид импорта на цене товаров.