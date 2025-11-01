Правительство утвердило новые правила расчета утильсбора с 1 декабря

Ранее Минпромторг перенес введение новых правил расчета утильсбора на 1 декабря. Решение принято в интересах граждан, которые могли заказать и оплатить автомобили с мощностью двигателя свыше 160 лошадиных сил уже после публикации проекта акта с новыми параметрами или столкнуться с непрогнозируемыми задержками в доставке транспортных средств, пояснили в министерстве.