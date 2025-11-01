Правительство утвердило новые правила расчета утильсбора с 1 декабря

Согласно документу, базовая ставка утильсбора будет зависеть от типа и объема двигателя, а его мощность будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале.
При этом для граждан, ввозящих автомобили с мощностью до 160 л. с. для личного пользования, сохраняются льготные коэффициенты.
Ранее Минпромторг перенес введение новых правил расчета утильсбора на 1 декабря. Решение принято в интересах граждан, которые могли заказать и оплатить автомобили с мощностью двигателя свыше 160 лошадиных сил уже после публикации проекта акта с новыми параметрами или столкнуться с непрогнозируемыми задержками в доставке транспортных средств, пояснили в министерстве.
