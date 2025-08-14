Правительство обнулило нормы обязательной продажи валютной выручки

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Правительство России обнулило нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами, сообщила пресс-служба кабмина.
«Для российских экспортеров снижен до нуля размер обязательной репатриации и продажи валютной выручки», — отметили там.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Решение принято в связи с укреплением и стабилизацией курса национальной валюты, а также отсутствием проблем с валютной ликвидностью», — пояснили в пресс-службе.
Механизм обязательной продажи валютной выручки экспортерами ввели в октябре 2023 года для обеспечения стабильности курса рубля. Затем эту норму неоднократно смягчали.
Так, сначала порог репатриации составлял 80%, затем разрешили зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 60% полученной валюты, а с середины июля 2024 года — не менее 40%. Порог суммарной продажи выручки, полученной по внешнеторговым контрактам, сначала составлял 50%, а в октябре 2024 года его снизили до 25%.
В мае кабмин утвердил постановление о обязательной продаже валютной выручки экспортерами до 30 апреля 2026 года.