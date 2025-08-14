Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство обнулило нормы обязательной продажи валютной выручки

Правительство обнулило нормативы продажи валютной выручки экспортерами.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Правительство России обнулило нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами, сообщила пресс-служба кабмина.

«Для российских экспортеров снижен до нуля размер обязательной репатриации и продажи валютной выручки», — отметили там.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Решение принято в связи с укреплением и стабилизацией курса национальной валюты, а также отсутствием проблем с валютной ликвидностью», — пояснили в пресс-службе.

Механизм обязательной продажи валютной выручки экспортерами ввели в октябре 2023 года для обеспечения стабильности курса рубля. Затем эту норму неоднократно смягчали.

Так, сначала порог репатриации составлял 80%, затем разрешили зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 60% полученной валюты, а с середины июля 2024 года — не менее 40%. Порог суммарной продажи выручки, полученной по внешнеторговым контрактам, сначала составлял 50%, а в октябре 2024 года его снизили до 25%.

В мае кабмин утвердил постановление о обязательной продаже валютной выручки экспортерами до 30 апреля 2026 года.

Узнать больше по теме
Выручка: что нужно знать предпринимателю
Этот показатель важен для оценки текущего состояния дел, планирования и принятия долгосрочных решений. Выручка — одно из базовых понятий в бизнесе. В статье разбираемся, что представляет собой этот бухгалтерский параметр, зачем он нужен компаниям и как его рассчитать.
Читать дальше