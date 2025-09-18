Правила деления: в России хотят ввести налог на сверхприбыль банков

В преддверии бюджетных прений депутаты активно ищут новые источники государственных доходов. Один из вариантов — разовый налог на сверхприбыль банков. Такой законопроект внесут в Госдуму 18 сентября, выяснили «Известия». Депутаты уверены: доходы банков за последние два года выросли в разы, поэтому часть из них — 200 млрд рублей — они должны отдать государству. Экономисты подсчитали, что такая сумма покроет лишь 5% дефицита бюджет. Идею налога в ГД одобряют СРЗП, ЛДПР и КПРФ. При этом в «Единой России» и «Новых людях» ее восприняли со скепсисом, отмечая, что банки тратят эти средства на кредитование экономики. О том, почему депутаты хотят ввести налог на сверхприбыль и поможет ли он решить проблему дефицита бюджета, — в материале «Известий».
Как планируется взимать налог на сверхприбыль
Введение разового налога на сверхприбыль банков в размере 10% предполагает инициатива, разработанная партией «Справедливая Россия — За правду». Банки должны будут уплатить его до 28 января 2026 года, следует из законопроекта, который внесут в Госдуму 18 сентября (текст есть у «Известий»).
— Скоро Госдума начнет обсуждение проекта бюджета на следующий год. Уже сейчас понятно, что он будет дефицитным. Надо искать дополнительные источники доходов для социальной поддержки граждан и решения первоочередных задач развития экономики, — заявил «Известиям» лидер СРЗП Сергей Миронов. — Убежден, что именно банки должны стать первыми «кандидатами» на уплату повышенных налогов. Весь год они зарабатывали огромные деньги за счет высокой ключевой ставки, получили сверхприбыль, а значит и в бюджет должны заплатить гораздо большие деньги, чем в предыдущие годы.
По данным ЦБ РФ в 2024 году был поставлен рекорд по чистой прибыли банков — 3,8 трлн рублей. Годом ранее эта цифра равнялась 3,3 трлн рублей, а в 2022-м — 203 млрд. То есть за два года этот показатель вырос почти в 19 раз. «В этой связи законопроектом предлагается механизм изъятия дополнительной прибыли банковской сферы, посредством введения разового налога за периоды 2023−2024 годов», — говорится в пояснительной записке. Среди соавторов инициативы — первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков.
Сверхприбыль будет рассчитываться как превышение средней арифметической величины прибыли за 2023 и 2024 годы над средней арифметической за 2022 и 2021-й. Если же за этот период у банков доходы отсутствовали, то они освобождаются от налога. Подобный механизм расчета идентичен тому, который прописан в более раннем законе о налоге на сверхприбыль крупных компаний. Он вводился в 2023 году, имел разовый характер и составлял 10%. В итоге федеральный бюджет получил около 315 млрд рублей. Но и в банковском секторе тоже формируется сверхдоходность, поэтому инициатива предлагает ввести налог именно на эти организации, сказал Сергей Миронов.
В то же время, после изъятием налога на сверхприбыль в 2023 году, правительство не предлагало повторить опыт. Более того, в Минфине уверены, что указанные сверхдоходы нужны российским банкам для кредитования экономики.
— У нас сейчас нет внешнего финансирования, нам нужны собственные финансовые ресурсы. Где эти ресурсы? Конечно, это финансовый сектор и банки, поэтому чтобы банки могли давать больше ресурсов, им нужен свой собственный капитал. Поэтому эта прибыль, про которую все мы любим говорить — «посмотрите, как выросла прибыль банков» — пойдет на то, чтобы банки давали кредиты, — говорил осенью 2024 года министр финансов Антон Силуанов.
Таким образом, если позиция правительства не изменится, то законопроект может получить негативную оценку.
Как к инициативе относятся в Госдуме
В преддверии обсуждений проекта бюджета тема поиска дополнительных средств весьма актуальна. Так, в начале сентября лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину и главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с идеей создать единый механизм для перераспределения сверхприбыли банков в пользу бюджетной системы. Он высказал мнение, что страна переживает трудные времена, государство считает каждую копейку, чтобы выполнить социальные обязательства перед гражданами, а «банкиры в это время жируют, перераспределяя сверхприбыли между собой».
Такой же позиции придерживаются и в КПРФ. Ранее партия уже выдвигала идею введения такого налога, однако законопроект еще не разрабатывала, рассказал «Известиям» член КПРФ Алексей Куринный.
— Безусловно, налог на сверхприбыль и сверхбогатых граждан нужен. Раньше мы уже предлагали эту инициативу, поэтому относимся к ней очень положительно, — сказал парламентарий.
В «Единой России» скорее придерживаются позиции Минфина. В апреле 2025 года с речью о мифах о доходах банков в Госдуме выступил глава комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров.
— Несмотря на рекордную прибыль банковского сектора, она находится абсолютно на одном уровне и соответствует тем уровням, которые были с 2012 по 2024 год, то есть порядка 11%. Не распределяемая часть прибыли остается у банков и идет как источник формирования капитала под кредитование [экономики], — заявил депутат.
Он также указал, что значительная часть банков принадлежит государству, поэтому, предлагая новый налог, депутаты по сути хотят обложить им государство.
— Если мы переложим деньги из левого кармана в правый, почему-то в принципе их не прибавится, — подчеркнул Макаров.
Партия «Новые люди» также со скепсисом отнеслась к подобной инициативе. «Популистским, но политически соблазнительным инструментом» назвала ее в разговоре с «Известиями» замруководителя фракции Сардана Авксентьева.
— С одной стороны, это апеллирует к чувству справедливости и позволяет быстро пополнить бюджет за счет сектора, который действительно получил значительные выгоды от макроэкономической политики государства. Но поверьте мне, банковский сектор найдет способы минимизировать показатели прибыли на бумаге, что сведет эффект нововведения практически к нулю, — считает парламентарий.
Она добавила, что депутаты фракции «Новые люди» также занимаются разработкой новых источников доходов бюджета, однако все они не затрагивают повышение налогов. Среди них — углубление политики по легализации майнинга и обелению доходов мигрантов, а также продуманная политика по продаже части государственного имущества малому и среднему бизнесу.
Как налог на сверхприбыль банков повлияет на экономику
Технически обложение банков разовым налогом по ставке 10% выглядит понятным, и при этом речь идет об уже закрытых периодах, в которых сумму можно «посчитать до копейки». т.е. манипулировать базой «задним числом» невозможно, отметил МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков. У банков не будет возможности искусственно занизить показатели для снижения налоговой базы, пояснила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Голубцова.
В то же время саму инициативу Алексей Войлуков оценил критически. Он пояснил: банковская прибыль чувствительна к курсу, котировкам и объемам резервов. Например, по данным ЦБ на 17 сентября, рубль стоил 82,83 за доллар — с начала года он окреп почти на 20%.
«Известия» направили запрос с просьбой оценить инициативу депутатов в Банк России, ФНС, крупные банки и Ассоциации банков России.
По мнению ведущего аналитика AMarkets Игоря Расторгуева, инициатива о введении 10-процентного налога выглядит логичным продолжением курса государства на мобилизацию дополнительных доходов в условиях повышенных бюджетных расходов. В этом году казна будет дефицитной — в обновленном прогнозе на год заложена сумма в 3,8 трлн рублей. К концу августа недостача составила почти 4,2 трлн.
Согласно тексту законопроекта, предложенная мера позволит принести в бюджет дополнительные 200 млрд рублей. Несмотря на то, что в рамках финплана это не такая большая сумма (на 2025-й доходная часть ожидается в размере 38,5 трлн), она всё же может быть полезной, заявил Алексей Войлуков. По словам Екатерины Голубцовой, сумма способна покрыть порядка 5% дефицита бюджета.
Налог на сверхприбыль крупных компаний, введенный в 2023 году, также не был доминирующим источником доходов, но позволил закрыть часть расходов, уточнил Игорь Расторгуев.
— При этом реакция бизнеса была сдержанной — крупные компании выполнили требования закона, понимая его временный и целевой характер. Для государства такой шаг тогда был важен для обеспечения стабильности бюджета в период повышенной нагрузки, связанной с геополитической и экономической ситуацией, — пояснил эксперт.
Он добавил: сегодняшняя инициатива преследует ту же цель — укрепить доходную часть бюджета без серьезного давления на реальный сектор.
Как сообщил 15 сентября председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, правительство внесет в нижнюю палату парламент финплан на следующую трехлетку 29 сентября. Однако при составлении документа могут возникнуть проблемы, полагает независимый эксперт Андрей Бархота.
В первую очередь, это неопределенность с ценами на экспортные товары, от которых зависят доходы от внешней торговли. Вторая проблема связана с возможным падением прибыли компаний, что приведет к снижению налоговых поступлений в казну. По словам экономиста, всё это усилит проблему с дефицитом бюджета.