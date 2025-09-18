Правила деления: в России хотят ввести налог на сверхприбыль банков

В преддверии бюджетных прений депутаты активно ищут новые источники государственных доходов. Один из вариантов — разовый налог на сверхприбыль банков. Такой законопроект внесут в Госдуму 18 сентября, выяснили «Известия». Депутаты уверены: доходы банков за последние два года выросли в разы, поэтому часть из них — 200 млрд рублей — они должны отдать государству. Экономисты подсчитали, что такая сумма покроет лишь 5% дефицита бюджет. Идею налога в ГД одобряют СРЗП, ЛДПР и КПРФ. При этом в «Единой России» и «Новых людях» ее восприняли со скепсисом, отмечая, что банки тратят эти средства на кредитование экономики. О том, почему депутаты хотят ввести налог на сверхприбыль и поможет ли он решить проблему дефицита бюджета, — в материале «Известий».