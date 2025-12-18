Ричмонд
ЦБ будет взыскивать с европейских банков убытки от незаконных действий

Банк России будет взыскивать с европейских банков в российском арбитражном суде убытки, обусловленные неправомерной блокировкой и использованием его активов, в объеме незаконно удерживаемых активов и упущенной выгоды, говорится в сообщении ЦБ.

Маргарита Полянская
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«В связи с продолжающимися попытками властей Европейского союза осуществить незаконное изъятие/использование без согласия Банка России его активов, размещенных в финансовых институтах ЕС, реализуемыми в том числе путем установления бессрочной иммобилизации его активов, Банк России в соответствии с ранее заявленной позицией об обеспечении защиты своих интересов сообщает, что будет взыскивать с европейских банков в российском арбитражном суде убытки, обусловленные неправомерной блокировкой и использованием его активов, в объеме незаконно удерживаемых активов и упущенной выгоды», — сказано в тексте.

В пресс-службе напомнили, что ранее Банк России уже подал иск к Euroclear в Арбитражный суд города Москвы.

Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

