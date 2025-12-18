Поздний выход на пенсию увеличит сумму ежемесячных выплат больше чем в два раза

«Если гражданин решил поработать при наступлении пенсионного возраста в течение пяти лет, он может увеличить размер своих индивидуальных пенсионных коэффициентов на 36%, а фиксированную выплату — на 45%. Если отложит выход на пенсию на 10 лет, то он более чем в два раза увеличит свою пенсию», — пояснила парламентарий.
Бессараб уточнила, что при отсрочке выхода на пенсию на 10 лет индивидуальные пенсионные коэффициенты увеличиваются в 2,32 раза, а фиксированная выплата — в 2,11 раза. Кроме того, в период отсрочки начисляются дополнительные пенсионные баллы. При этом, по словам эксперта, гражданин в течение периода отсрочки продолжает получать только заработную плату, пенсия в это время не выплачивается.
«Когда наступает возраст выхода на пенсию, гражданин уведомлен [от Социального фонда] о том, что он может выйти на пенсию и начать получать ее, но, в принципе, он может принять другое решение, остаться работать и увеличить свои пенсионные накопления», — добавила она.
Страховая пенсия по старости остается наиболее востребованным видом пенсионного обеспечения в России. Согласно прогнозам, средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан в 2026 году превысит 27 тыс. рублей. Помимо этого, в стране предусмотрены страховые пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца. Для граждан, не имеющих права на страховую пенсию, назначается социальная пенсия.
