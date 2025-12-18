Ричмонд
Поздний выход на пенсию увеличит сумму ежемесячных выплат больше чем в два раза

Россияне могут увеличить размер страховой пенсии по старости более чем вдвое при отсрочке выхода на пенсию на 10 лет. Как сообщила ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, в этом случае индивидуальные пенсионные коэффициенты будут проиндексированы в 2,32 раза. Такой подход позволяет гражданам значительно повысить выплаты за счет установленных законодателем коэффициентов.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Николай Гынгазов/ТАСС

«Если гражданин решил поработать при наступлении пенсионного возраста в течение пяти лет, он может увеличить размер своих индивидуальных пенсионных коэффициентов на 36%, а фиксированную выплату — на 45%. Если отложит выход на пенсию на 10 лет, то он более чем в два раза увеличит свою пенсию», — пояснила парламентарий.

Бессараб уточнила, что при отсрочке выхода на пенсию на 10 лет индивидуальные пенсионные коэффициенты увеличиваются в 2,32 раза, а фиксированная выплата — в 2,11 раза. Кроме того, в период отсрочки начисляются дополнительные пенсионные баллы. При этом, по словам эксперта, гражданин в течение периода отсрочки продолжает получать только заработную плату, пенсия в это время не выплачивается.

«Когда наступает возраст выхода на пенсию, гражданин уведомлен [от Социального фонда] о том, что он может выйти на пенсию и начать получать ее, но, в принципе, он может принять другое решение, остаться работать и увеличить свои пенсионные накопления», — добавила она.

Страховая пенсия по старости остается наиболее востребованным видом пенсионного обеспечения в России. Согласно прогнозам, средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан в 2026 году превысит 27 тыс. рублей. Помимо этого, в стране предусмотрены страховые пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца. Для граждан, не имеющих права на страховую пенсию, назначается социальная пенсия.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»

