Поздний выход на пенсию увеличит сумму ежемесячных выплат больше чем в два раза

«Если гражданин решил поработать при наступлении пенсионного возраста в течение пяти лет, он может увеличить размер своих индивидуальных пенсионных коэффициентов на 36%, а фиксированную выплату — на 45%. Если отложит выход на пенсию на 10 лет, то он более чем в два раза увеличит свою пенсию», — пояснила парламентарий.