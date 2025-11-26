Повысятся дважды: как изменятся тарифы ЖКУ в 2026 году

Правительство утвердило предельные значения индексации платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) на 2026 год. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Как следует из документа, тарифы на ЖКУ в 2026 году повысятся дважды: с 1 января и с 1 октября.
С 1 января предельное повышение тарифов для всех регионов будет одинаковым и в среднем составит 1,7%.
С 1 октября тариф вырастут сильнее, их прирост будет различаться в зависимости от региона.
Сильнее всего тарифы с этой даты вырастут в:
- Ставропольском крае — на 22%;
- Дагестане — на 19,7%;
- Тамбовской области — на 17,5%;
- Тюменской области — на 17,2%;
- Республике Северная Осетия — на 16,3%.
Меньше всего тарифы с 1 октября увеличатся в:
- Республике Хакасия — на 8%;
- Чукотском автономном округе — на 8%;
- Республике Бурятия — на 8,9%;
- Кировской области — на 8,9%;
- Сахалинской области — на 9%.
В Москве предельный рост тарифов с 1 октября составит 15%, в Московской области — 12,8%. В Санкт-Петербурге показатель установлен на уровне 14,6%, в Ленинградской области — 9,2%.
Почему рост тарифов отличается в разных регионах
Разброс роста тарифов эксперты объясняют несколькими факторами. Первый — низкая база, когда долгие годы тарифы в конкретном регионе росли медленнее, чем в целом по стране, а сейчас их вынуждены повышать сильнее, чтобы довести до средних показателей. Такая проблема была характерна для Архангельской области, Дагестана. Еще одна причина — износ сетей и реализация масштабных инвестиционных программ в конкретном регионе.
В целом правительство устанавливает потолки роста платежей (предельные индексы) за услуги ЖКХ для каждого субъекта, а итоговая цифра зависит от региональных властей, продолжила депутат. Кроме того, конечная стоимость конкретного ресурса определяется региональными энергетическими комиссиями по каждому предприятию, и здесь даже внутри одного муниципалитета может быть большая разница.
Предельные отклонения
Помимо этого, по некоторым регионам с 1 октября правительство установило предельно допустимые отклонение по отдельным муниципальным образованиям. Это значит, что местные власти могут дополнительно повысить тарифы от установленных пределов. Таким образом, рост коммунальных платежей с учетом этих отклонений может быть выше.
Например, одни из самых высоких показателей здесь установлены в следующих регионах:
- Ставропольском крае — 21,9%;
- Пермском крае — 14,9%;
- Орловской области — 14,9%.
При этом по трем городам федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь) установлено нулевое отклонение от предельного повышения.
В России 1 июля произошло плановое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Согласно постановлению правительства, в этом году коммунальные услуги в среднем по стране подорожали на 11,9% — это выше, чем в предыдущие годы. Например, в 2024 году тарифы в среднем повышались на 9,8%, а в 2023 году — на 8,1%.