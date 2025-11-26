Повысятся дважды: как изменятся тарифы ЖКУ в 2026 году

В России 1 июля произошло плановое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Согласно постановлению правительства, в этом году коммунальные услуги в среднем по стране подорожали на 11,9% — это выше, чем в предыдущие годы. Например, в 2024 году тарифы в среднем повышались на 9,8%, а в 2023 году — на 8,1%.