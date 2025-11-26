Ричмонд
Повысятся дважды: как изменятся тарифы ЖКУ в 2026 году

Тарифы на ЖКУ в следующем году повысятся дважды: с 1 января — на 1,7%, с 1 октября рост будет зависеть от конкретного региона.

Источник: Аргументы и факты

Правительство утвердило предельные значения индексации платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) на 2026 год. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Как следует из документа, тарифы на ЖКУ в 2026 году повысятся дважды: с 1 января и с 1 октября.

С 1 января предельное повышение тарифов для всех регионов будет одинаковым и в среднем составит 1,7%.

С 1 октября тариф вырастут сильнее, их прирост будет различаться в зависимости от региона.

Сильнее всего тарифы с этой даты вырастут в:

  • Ставропольском крае — на 22%;
  • Дагестане — на 19,7%;
  • Тамбовской области — на 17,5%;
  • Тюменской области — на 17,2%;
  • Республике Северная Осетия — на 16,3%.

Меньше всего тарифы с 1 октября увеличатся в:

  • Республике Хакасия — на 8%;
  • Чукотском автономном округе — на 8%;
  • Республике Бурятия — на 8,9%;
  • Кировской области — на 8,9%;
  • Сахалинской области — на 9%.

В Москве предельный рост тарифов с 1 октября составит 15%, в Московской области — 12,8%. В Санкт-Петербурге показатель установлен на уровне 14,6%, в Ленинградской области — 9,2%.

Почему рост тарифов отличается в разных регионах

Разброс роста тарифов эксперты объясняют несколькими факторами. Первый — низкая база, когда долгие годы тарифы в конкретном регионе росли медленнее, чем в целом по стране, а сейчас их вынуждены повышать сильнее, чтобы довести до средних показателей. Такая проблема была характерна для Архангельской области, Дагестана. Еще одна причина — износ сетей и реализация масштабных инвестиционных программ в конкретном регионе.

В целом правительство устанавливает потолки роста платежей (предельные индексы) за услуги ЖКХ для каждого субъекта, а итоговая цифра зависит от региональных властей, продолжила депутат. Кроме того, конечная стоимость конкретного ресурса определяется региональными энергетическими комиссиями по каждому предприятию, и здесь даже внутри одного муниципалитета может быть большая разница.

Предельные отклонения

Помимо этого, по некоторым регионам с 1 октября правительство установило предельно допустимые отклонение по отдельным муниципальным образованиям. Это значит, что местные власти могут дополнительно повысить тарифы от установленных пределов. Таким образом, рост коммунальных платежей с учетом этих отклонений может быть выше.

Например, одни из самых высоких показателей здесь установлены в следующих регионах:

  • Ставропольском крае — 21,9%;
  • Пермском крае — 14,9%;
  • Орловской области — 14,9%.

При этом по трем городам федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь) установлено нулевое отклонение от предельного повышения.

В России 1 июля произошло плановое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Согласно постановлению правительства, в этом году коммунальные услуги в среднем по стране подорожали на 11,9% — это выше, чем в предыдущие годы. Например, в 2024 году тарифы в среднем повышались на 9,8%, а в 2023 году — на 8,1%.