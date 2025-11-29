Повторения декабря 2024 не будет: новый курс рубля

Хотя еще совсем недавно большинство аналитиков ожидали ослабления курса рубля, в базовом сценарии Михаила Васильева (при неизменной геополитике) рубль в декабре останется крепким и продолжит торговаться в устоявшихся диапазонах 77−83 за доллар, 10,8−11,6 за юань, 89−96 за евро.
Факторы за и против рубля остаются сбалансированными.
- Баланс экспорта и импорта в условиях санкций и ограничений остаётся одним из главных макроэкономических факторов динамики курса рубля.
- Профицит торгового баланса остаётся одним из главных экономических факторов поддержки рубля. Россия по-прежнему экспортирует товаров примерно $10 млрд в месяц больше, чем импортирует.
- Мы ожидаем, что цены на нефть Brent в декабре продолжат торговаться в диапазоне $60−66 за баррель.
- В декабре спрос импортёров на валюту будет снижаться, т.к. основная масса товаров для новогоднего сезона уже закуплена.
- В то же время в декабре будут сезонно повышенные бюджетные расходы, которые, в том числе, могут пойти на закупку импорта.
Кроме этого, в декабре покупки валюты населением могут активизироваться — некоторые россияне будут покупать валюту для отдыха за границей на длинные новогодние праздники, некоторые россияне получат годовые бонусы и предпочтут вложить их часть в валютные активы.
Важную поддержку рублю продолжит оказывать высокая ключевая ставка (сейчас 16,5%).
• Высокая ключевая ставка способствует привлекательности сбережений в рублях.
• Охлаждает потребительский и инвестиционный спрос и спрос на импорт (т.е. спрос на валюту).
• Делает крайне дорогой спекулятивную игру против рубля.
• Экспортёрам при текущей высокой рублевой ставке выгоднее продавать валютную выручку, а не кредитоваться в рублях для финансирования текущих рублевых расходов.
«Мы ожидаем, что благодаря замедлению инфляции Банк России на ближайшем заседании 19 декабря снова снизит ключевую ставку на 50 б.п., до 16%. Тем не менее, реальная ключевая ставка останется крайне высокой, что будет оказывать поддержку рублю», — отметил аналитик.
Также в пользу рубля будут выступать продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций на 9 млрд руб. в день, пониженный спрос на валюту для оттока капитала и для погашения внешних долгов.
Геополитическая повестка остаётся важным фактором неопределенности в прогнозе курса рубля.
«В оптимистичном сценарии в случае прогресса в переговорах России и США относительно урегулирования украинского конфликта мы ожидаем новый виток укрепления рубля в диапазон 70−75 за доллар, 9,8−10,5 за юань, 81−87 за евро», — прогнозирует эксперт.
В пессимистичном сценарии при ухудшении геополитической ситуации и рисках новых санкций рубль может довольно быстро вернуться в диапазон 85−90 за доллар, 11,9−12,6 за юань, 98−104 за евро.