Повторения декабря 2024 не будет: новый курс рубля

Рубль не только не ослабляется к концу года, как это почти всегда и происходит, но и даже продолжает укрепляться. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал Финансам Mail, почему до конца текущего года не стоит ожидать повторения декабря 2024 года и сколько будет стоить рубль накануне праздников.