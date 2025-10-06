Поворот на новый курс: что будет с рублем до конца года

Курс рубля к основным валютам в последние месяцы держался на максимумах с 2022 года. Обозначившийся с начала года рост, неожиданный для многих участников рынка, в минувшем квартале сменился некоторым спадом по отношению как к доллару, так и к юаню. Тем не менее рубль оставался очень дорогим. В этом квартале ситуация, скорее всего, изменится, хотя многое будет зависеть от политики Банка России. Подробности — в материале «Известий».
В начале июля доллар находился на одной из самых низких позиций за последние годы — около 78 рублей. Такие котировки были связаны с общим низким спросом на американскую валюту вкупе с высокой ставкой ЦБ, делавшей крайне невыгодными инвестиции в валюту. Даже отмена ограничений по продаже валютной выручки принципиально ничего не поменяла. В целом за III квартал доллар прибавил около четырех рублей, или 5%. Юань, в свою очередь, поднялся за три месяца на 60 копеек, или те же пять с небольшим процентов.
Рубль немного сдал, но по-прежнему оставался относительно сильным. Хотя аналитики пытались вычислить «справедливый» курс рубля (на основе разницы между инфляциями в экономиках-эмитентах), было очевидно, что всё это может работать только в долгосрочной перспективе. В теории рубль должен был бы по идее стоить дешевле, но реальный спрос на валюту сейчас не позволяет ему ослабнуть до «справедливых» показателей.
Сильный рубль положительно сказывается на сдерживании инфляции в России, особенно вкупе с заметной дефляцией в крупнейшем торговом партнере страны — Китае. В то же время высокий курс национальной валюты бьет как по прибылям российских экспортеров, так и по бюджету, который в этом году, скорее всего, будет в глубоком дефиците (в районе 5,5−6 трлн рублей). ЦБ, в свою очередь, принципиально отказывается участвовать в таргетировании курса, сосредоточившись на контроле за инфляцией.
Что будет дальше? Будущее на редкость неопределенно, поскольку одновременно на рубль действует слишком много непредсказуемых факторов. Российские аналитики помогли «Известиям» разобраться в этих тенденциях.
«Быстрое снижение ставки ослабляет рубль»
Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам»
Одним из самых значимых факторов для курса рубля в сентябре стало снижение ключевой ставки ЦБ на 100 б.п., до 17%. Здесь работает логика: чем выше ключевая ставка, тем меньше поводов ждать перетока рублей в иностранную валюту от бизнеса и населения, тем дольше кредитные условия будут оставаться жесткими, что будет сдерживать рост спроса на валюту от импортеров. И наоборот: быстрое снижение ставки — ослабляет курс рубля.
На настроения на валютном рынке осенью продолжают влиять геополитические события. Пока нет ясности перспектив мирных переговоров между Россией и Украиной, а значит, ЕС и США могут сохранить жесткий настрой по отношению к Кремлю, что чревато новыми экономическими санкциями, которые сокращают российский экспортный потенциал.
Однако при всех этих негативных моментах у рубля есть и сильные фундаментальные факторы поддержки. К ним можно отнести: жесткий валютный контроль, введенный после начала военных событий на Украине для предотвращения оттока капитала из страны; высокие объемы продажи валютной выручки от российских экспортеров, что пока закрывает внутренний спрос на валюту; растущие объемы операций в рублях по экспорту и импорту из-за чего снижаются потребности в твердой валюте (в июне доля рублевых расчетов в экспорте превысила 55%); относительно стабильные объемы продаж российской нефти на международных рынках.
В ситуации высоких ставок по рублям, для уплаты налогов с учетом временного лага и укрепления рубля экспортерам необходимо продавать больше валюты. Это, в свою очередь, дополнительно укрепляло курс, что вынуждало их продавать еще больше валюты. Когда ставки по рублям снижаются, а курсы валют против рубля растут, данная схема начинает раскручиваться в обратную сторону.
Таким образом в III квартале мы видели баланс спроса и предложения на валютном рынке, из-за чего курс рубля был довольно стабильным. Однако в августе-сентябре на динамику курса рубля стали ощутимо влиять не только объемы продажи валюты экспортерами, но и объемы ее покупки. Обнулив норматив обязательной продажи валютной выручки, правительство дало четкий сигнал бизнесу о нежелательности крепкого курса, а значит, среднесрочная картина баланса на валютном рынке стала меняться в пользу снижения рубля. Также на динамику курса рубля оказывает небольшое влияние операции на валютном рынке со стороны Минфина и Центробанка: снижение объемов продажи валюты (для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов) умеренно ослабляет российскую валюту.
В перспективе IV квартала мы ожидаем, что пара доллар/рубль будет постепенно сдавать позиции, сначала будет достигнут рубеж 86,5 рубля, а после этого вероятно повышение курса доллара в район 90 рулей. Если объемы продажи валюты из ФНБ будут постепенно сокращаться, а спрос на валюту на внутреннем рынке расти, то ближе к концу года возможно повышение курса доллара до 93 рублей.
Мы полагаем, что процесс ослабления курса рубля относительно юаня будет смещен ближе к концу 2025 года. Мы ожидаем, что торговый диапазон по паре юань/рубль в IV квартале составит 11,5−12,5 рубля.
«Связь с рублями-бочками утрачена»
Юлия Хандошко, СЕО европейского брокера Mind Money
У экономического блока правительства и у Банка России есть один общий показатель, на который они ориентируются, — уровень инфляции и инфляционные ожидания.
Курс рубля, в свою очередь, довольно управляемый инструмент благодаря обязательству по продаже экспортной выручки. То есть устанавливая необходимый уровень обмена валюты на рубли, правительство может двигать курс в необходимые рамки. Учитывая эти два фактора, на мой взгляд, у экономического блока нет причин отпускать курс в «свободное плавание» до Нового года. Более того, мы уже наблюдаем укрепление рубля после небольшого сентябрьского падения.
Очевидно, что влияние курса на инфляцию довольно существенно: по оценкам, озвученным заместителем председателя ЦБ Заботкиным, соотношение составляет примерно 4:1 или 5:1, то есть ослабление рубля на 5% может дать до 1% инфляции. Поэтому я не ожидаю значительных колебаний курса до конца года, иначе это сильно ударит по инфляции, таргетирование которой является главной целью и правительства, и ЦБ.
Кроме того, до пандемии существовала простая логика: рубль можно было условно привязать к нефти. За каждый баррель Россия получала определенное количество долларов (в среднем 200−400 рублей), и на этом основании можно было приблизительно прогнозировать курс рубля.
Однако уже тогда звучали рассуждения о необходимости снижения зависимости от нефтяной иглы. Если посмотреть на бюджет ближайших лет, нефтегазовый сектор, конечно, сохраняет важное значение, но ключевым источником поступлений становятся уже не сырьевые доходы, а налоги, то есть сами люди. В этом смысле можно сказать, что люди — новая нефть.
Именно поэтому, повторюсь, логично ожидать, что курс не будет резко падать, так как связь с рублями-бочками фактически утрачена, а на замену пришли новые механизмы.
«Утильсбор и новые налоги поднимут рубль»
Павел Бирюков, главный экономист Газпромбанка
Тренд на ослабление рубля может продолжиться, поскольку в последнем квартале года мы ожидаем усиления фундаментальных факторов давления на его курс. Прежде всего это ожидаемое сокращение профицита текущего счета с $63,9 млрд в 2024 году до $33−38 млрд по итогам текущего года. Это будет обусловлено эффектом от сдержанных цен на нефть и высокого импорта. Последний ускорялся летом под давлением крепкого рубля (+4% г/г в среднем за июнь-июль), а осенью можно ожидать его роста в преддверии повышения утильсбора (с ноября) и косвенных налогов (с января).
Дополнительное воздействие на рубль в IV квартале 2025 года может оказать и восстановление спроса на валюту в результате смягчения ДКП: средняя ключевая ставка за последний квартал года может оказаться около 16,6% против 20,9% в первом полугодии. В данных условиях мы ожидаем, что к концу года рубль может приблизиться к долгосрочным справедливым уровням (90−95 за доллар) и продолжит плавное ослабление в 2026 году.
«Сальдо торгового баланса продолжит сжиматься»
Дмитрий Рожков, директор казначейства «Цифра банк»
На данный момент высокие процентные ставки оправдывают сильный рубль, который сохраняет устойчивость в том числе на фоне кэрри-трейда (сделок, направленных на получение дохода от разницы процентных ставок по разным валютам). Риторика регулятора на данном этапе не позволяет сделать вывод о быстром сворачивании цикла жесткой денежно-кредитной политики. В зависимости от поступающих макроэкономических данных (прежде всего по инфляции) Банк России до конца года может понизить ключевую ставку до 16% или даже сохранить ее на прежнем уровне. В последнем сценарии рубль продолжит получать поддержку со стороны потоков капитала, и в таком случае валютные курсы могут стабилизироваться вокруг сложившихся уровней или немногим ниже (около 81 рубля за один доллар США, например).
С другой стороны, в сентябре рубль несколько ослаб на фоне ожиданий смягчения денежно-кредитной политики Банка России и в преддверии заседания регулятора. Снижение ключевой ставки потенциально приводит к уменьшению доходности рублевых активов и, как следствие, сокращению продаж валюты экспортерами (которые в августе продали валюту на $6,2 млрд после $9 млрд в июле). Кроме того, сокращение предложения валюты со стороны экспортеров объясняется сжатием экспортной выручки на фоне неблагоприятной конъюнктуры на рынке нефти. Таким образом, предложение иностранной валюты на внутреннем рынке продолжило сокращаться.
Одновременно с этим спрос на валюту восстанавливается, в том числе в силу сезонных факторов, — импортеры восполняют запасы в преддверии новогодних праздников. В первом полугодии 2025 года показатель торгового баланса снизился на 19,2% по сравнению с 2024 годом на фоне сокращения экспорта на 6% при умеренном росте импорта на 1%. В принципе положительное сальдо торгового баланса продолжит сжиматься, что будет оказывать давление на рубль. В таком случае в период до конца года рубль может ослабнуть в направлении 90−95 рублей за доллар США.