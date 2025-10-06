Поворот на новый курс: что будет с рублем до конца года

На данный момент высокие процентные ставки оправдывают сильный рубль, который сохраняет устойчивость в том числе на фоне кэрри-трейда (сделок, направленных на получение дохода от разницы процентных ставок по разным валютам). Риторика регулятора на данном этапе не позволяет сделать вывод о быстром сворачивании цикла жесткой денежно-кредитной политики. В зависимости от поступающих макроэкономических данных (прежде всего по инфляции) Банк России до конца года может понизить ключевую ставку до 16% или даже сохранить ее на прежнем уровне. В последнем сценарии рубль продолжит получать поддержку со стороны потоков капитала, и в таком случае валютные курсы могут стабилизироваться вокруг сложившихся уровней или немногим ниже (около 81 рубля за один доллар США, например).