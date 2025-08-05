Потерять юрлицо: «смертность бизнеса» впервые за три года превысила «рождаемость»

В первой половине 2025-го «смертность бизнеса» почти в 1,5 раза превысила его «рождаемость» — впервые с санкционного 2022-го, когда компании массово покидали рынок, подсчитали «Известия» на основе данных Росстата. Чаще всего закрывали предприятия в торговле, строительстве и обрабатывающей промышленности. Также прекращают работать автодилеры — на фоне снижения спроса — и микрофинансовые организации. Кроме того, некоторые иностранные компании, решившие уйти еще в 2022-м, завершили ликвидацию юрлиц только сейчас — например, H&M. Основные причины разрыва — рост налоговой нагрузки, высокая ключевая ставка и активизация ФНС в борьбе с фирмами-однодневками и схемами дробления. Как это влияет на экономику и что будет дальше — в материале «Известий».
Какие компании закрылись в 2025 году
В первой половине 2025-го в России открылось около 95 тыс. организаций, а закрылось почти в 1,5 раза больше — 141 тыс. В предыдущие годы, напротив, компании регистрировали чаще, чем ликвидировали, подсчитали «Известия» на основе данных Росстата. В последний раз бизнес прекращал работу быстрее, чем создавался, в 2022 году. Редакция направила запросы в Минэк и ФНС.
По статистике, чаще всего закрывались юридические лица в торговле, строительстве и обрабатывающей промышленности. Эти отрасли традиционно наиболее чувствительны к росту издержек и снижению спроса, объяснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Например, как ранее писали «Известия», в регионах началась волна банкротств среди застройщиков: в Екатеринбурге на грани разорения оказался бывший генподрядчик группы ПИК «Стройпроект Групп», а в Ростове-на-Дону банкротом признан СК «Донстрой», не сумевший погасить долг перед банком.
О завершении деятельности заявили и некоторые российские fashion-бренды, например ME и I AM Studio. Кроме того, некоторые иностранные компании, объявившие об уходе с российского рынка еще в 2022 году, только сейчас приступают к ликвидации юрлиц или подают на банкротство — например, H&M и Microsoft.
Сокращается число автодилеров, которые страдают от нестабильных поставок, ограниченного ассортимента, низкого спроса и высоких расходов на импорт, добавил Владимир Чернов. По оценкам экспертов, до конца года может закрыться каждый пятый автосалон. Так, крупнейший дилер «Ключавто» почти втрое сократил число юрлиц в своей структуре, писали СМИ.
В секторе микрофинансов наблюдается укрупнение: мелкие игроки уходят с рынка под давлением конкуренции и регулирования, отметил Владимир Чернов. Только в июне закрылись 11 МФО, в том числе ООО «РД Онлайн» и «Евраз».
— При этом на фоне экономической адаптации заметен рост регистраций в сфере добычи полезных ископаемых, IT, консалтинга и логистики. Также наблюдается развитие бизнеса, ориентированного на внутренний туризм и электронную торговлю, — перечислил аналитик.
В 2025 году меньше всего новых компаний появилось в телекоммуникациях, транспорте, строительстве, химической и сельскохозяйственной отраслях, а также в сфере услуг, добавила руководитель экспертного центра «Деловой России» по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева. Причины — высокая конкуренция и сложный вход на рынок, рост тарифов, необходимость крупных вложений, низкая рентабельность и усиливающееся регулирование.
Как сохранить бизнес в России
Рост «смертности бизнеса» в этом году связан с рядом факторов, отметил Владимир Чернов. Прежде всего большая стоимость кредитов из-за высокой ключевой ставки (в июне она составляла 21%), что ограничивает оборотные средства бизнеса. Также усилился фискальный контроль: расширились требования к маркировке, выросли штрафы (например, за утечку персональных данных или перевозку грузов) и налог на прибыль — с 20 до 25%. Кроме того, ФНС активизировала зачистку «спящих» и неактивных юрлиц, что дополнительно увеличило число закрытий.
Впрочем, очистка рынка от фиктивных компаний и дроблений — положительный процесс, поскольку это способствует повышению прозрачности бизнеса, укреплению налоговой дисциплины и выравниванию конкурентных условий, считает Екатерина Авдеева из «Деловой России». Однако в то же время многие предприятия сталкиваются с задержками платежей от контрагентов и не могут обслуживать старые кредиты.
— Обычно массовая ликвидация компаний приводит к снижению деловой активности, падению налоговых доходов, росту безработицы в отдельных отраслях и ухудшению инвестиционного климата. Кроме того, страдает конкуренция: оставшиеся на рынке игроки получают возможность доминировать, что снижает стимулы к повышению качества и внедрению инноваций, — полагает Владимир Чернов.
Сейчас средний срок жизни юрлиц в России составляет около шести-семи лет, отметил Владимир Чернов. Чтобы продлить его, нужно снизить регуляторную нагрузку и процентные ставки. Также важно улучшать программы акселерации и поддержки предпринимателей в регионах — это поможет не только увеличить число новых компаний, но и повысить их устойчивость, уверен аналитик. Кроме того, требуется развитие рынка краудфандинга и краудлендинга, чтобы у бизнеса появился более широкий доступ к альтернативному финансированию, считает доцент кафедры экономики и финансов Президентской академии Даниил Гоненко.
В России до 2030 года действует федеральный проект по поддержке малого бизнеса, в рамках которого небольшим игрокам доступны льготные кредиты (ключевая ставка минус 3,5%), поручительства и гарантии, займы от МФО, льготный лизинг, гранты, помощь при выпуске облигаций, выходе на экспорт и участии в госзакупках.
Во втором полугодии ситуация с закрытиями компаний может немного стабилизироваться: ключевая ставка начала снижаться (до 18%), а значит, кредиты станут доступнее, прогнозирует замруководителя Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко. По ее словам, это позволит бизнесу активнее использовать займы для поддержания деятельности.