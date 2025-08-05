Потерять юрлицо: «смертность бизнеса» впервые за три года превысила «рождаемость»

В первой половине 2025-го «смертность бизнеса» почти в 1,5 раза превысила его «рождаемость» — впервые с санкционного 2022-го, когда компании массово покидали рынок, подсчитали «Известия» на основе данных Росстата. Чаще всего закрывали предприятия в торговле, строительстве и обрабатывающей промышленности. Также прекращают работать автодилеры — на фоне снижения спроса — и микрофинансовые организации. Кроме того, некоторые иностранные компании, решившие уйти еще в 2022-м, завершили ликвидацию юрлиц только сейчас — например, H&M. Основные причины разрыва — рост налоговой нагрузки, высокая ключевая ставка и активизация ФНС в борьбе с фирмами-однодневками и схемами дробления. Как это влияет на экономику и что будет дальше — в материале «Известий».