Поставки газа из России в Армению приостановят на десять дней

ЕРЕВАН, 15 сен — РИА Новости. Поставки российского газа в Армению с 16 сентября будет приостановлены на 10 дней из-за ремонта магистрального газопровода, сообщает в понедельник пресс-служба компании «Газпром Армения».

Источник: © РИА Новости

«С 9.00 (8.00 мск) 16 сентября до 9.00 26 сентября на магистральном газопроводе “Северный Кавказ — Закавказье” на территории Ставропольского края РФ будут проводиться плановые ремонтные работы, в связи с чем будут временно приостановлены поставки природного газа в Армению по указанному газопроводу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в указанный период бесперебойное и надежное газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана.

«Газпром Армения» поставляет газ на внутренний рынок страны и на 100% принадлежит российскому «Газпрому».

