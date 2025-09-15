Поставки газа из России в Армению приостановят на десять дней

«С 9.00 (8.00 мск) 16 сентября до 9.00 26 сентября на магистральном газопроводе “Северный Кавказ — Закавказье” на территории Ставропольского края РФ будут проводиться плановые ремонтные работы, в связи с чем будут временно приостановлены поставки природного газа в Армению по указанному газопроводу», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в указанный период бесперебойное и надежное газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана.
«Газпром Армения» поставляет газ на внутренний рынок страны и на 100% принадлежит российскому «Газпрому».